Биологи получили древнейшую ДНК из зубов мамонта возрастом 1,2 миллиона лет

Ученые выделили древнейшую ДНК из тех, которые когда-либо удавалось получить из останков живых существ. Образец удалось извлечь из зубов сибирского мамонта возрастом 1,2 миллиона лет.

Исследование ученых было опубликовано в журнале Nature. Как отмечается в работе, анализ ДНК показал, что экземпляр принадлежал к ранее неизвестной генетической линии, обособившейся от других сибирских мамонтов примерно 2 миллиона лет назад, хотя ранее считалось, что Сибирь тогда населял только один вид мамонтов – степной.

Сравнив ДНК только что открытого мамонта с ДНК других его сородичей, ученые установили, что 1,5 миллиона лет назад он появился и в Америке, куда пришел из Евразии по сухопутному перешейку, существовавшему на месте Берингова пролива.

Знаменитый шерстистый мамонт появился в Евразии позже, но также впоследствии прибыл в Америку. В результате скрещивания этих двух видов около 420 тысяч лет появился мамонт Колумба, распространенный в Северной Америке во времена последнего Ледникового периода.

Кроме того, анализ древней ДНК показал, что уже более одного миллиона лет тому назад, когда еще не было никакого оледенения, сибирские мамонты имели гены, отвечающие за адаптацию к холоду. Они пригодились им с наступлением ледниковой эры, быстро распространившись и послужив появлению шерстистого мамонта.

Ранее древнейшей в мире изученной ДНК был геном лошади возрастом 560-780 тысяч лет. В целом же ученые считают, что вечная мерзлота способна сохранить ДНК вплоть до возраста в 2,6 миллиона лет. Еще раньше на этих территориях не было вечной мерзлоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом 2020 года в России были найдены останки полностью сохранившегося взрослого мамонта. Их откопали со дна озера в селе Саяха Ямало-Ненецкого автономного округа.