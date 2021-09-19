Астрономы сделали "невозможное" фото с призрачным белым светом

Фотографы Петр Горалек и Хуан Карлос Казадо создали уникальный снимок ночного неба – на нем одновременно видны северное и южное полушария в одном кадре, вид, невозможный в реальной жизни. Одной из наиболее примечательных деталей изображения является призрачное белое сияние, распространяющееся в вертикальном направлении от центра кадра.

Соответствующий снимок опубликован на сайте Европейской южной обсерватории. Фотографы запечатлели ночное небо над обсерваториями, расположенными на одинаковых широтах в северном и южном полушариях Земли. Так, одна часть фото была сделана в обсерватории Роке де лос Мучачос на острове Ла Пальма в Канарском архипелаге, в 29 градусах к северу от экватора, а другая – в обсерватории ESO Ла Силья в чилийской пустыне Атакама, в 29 градусах к югу от экватора.

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Объединив снимки в цифровой форме, астрономы получили единый непрерывный вид ночного неба.

Обьяснили, что призрачное белое сияние, выделяющееся на изображении, – это явление, называемое зодиакальным светом. Оно вызвано путем рассеянием солнечного света на пыли. Увидеть такой свет можно только в районах, отличающихся особенно темным ночным небом, свободным от света любого происхождения. При этом в северной части светящейся зодиакальной области ярко сияет планета Венера.

Напомним, ранее NASA опубликовало фото планетарной туманности, расположенной в галактике Млечный Путь в созвездии Скорпиона. Космический объект известен также как туманность "Бабочка", "размах крыльев" которой составляет болеетрех световых лет. Она выбрасывает слои газа из умирающей звезды, расположенной в центре.

Также с помощью суперкомпьютерного моделирования, ученые из Швеции смогли проследить развитие галактики за 13,8 миллиарда лет после Большого взрыва. Это удалось впервые в истории подобных исследований. Так, в процессе становления молодые и хаотичные галактики через фронтальные межзвездные столкновения превращались в спиральные – такие, как Млечный Путь.

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