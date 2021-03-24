Археологи нашли одно из древнейших английских поселений в США. Фото

В США нашли одно из древнейших постоянных английских поселений в Северной Америке, которое датируется 1634 годом.

Колония, основанная беглыми католиками, была найдена на территории городка Сент-Мэри-Сити, штат Мэриленд, передает Daily Mail.

Древнее поселение археологи нашли при помощи георадара. Сканирование показало, что внутри форта было несколько жилищ размером с футбольное поле, в том числе некоторые из них принадлежали местным индейцам Пискатауэй. Исследователи обнаружили кварцевый наконечник стрелы, датируемый 4500 годами, за тысячелетия до того, как европейцы ступили в Новый Свет.

Место раскопов в США

Позднее на раскопках были найдены погреб гауптвахты, пушечное ядро, часть мушкета и другие предметы быта.

Сент-Мэри-Сити был первым постоянным английским поселением в том, что впоследствии стало Мэрилендом, и четвертой колонией по возрасту в Штатах после Джеймстауна, Вирджиния (1607 г.), Плимута (1620 г.) и Массачусетского залива (1630 г.).

Отмечается, что во время его заселения католики в Англии столкнулись с серьезными преследованиями: королева Елизавета запретила католическую мессу в 1559 году и сделала юридическим обязательством для своих подданных поклонение в англиканской церкви. Католиков даже обвиняли в разжигании Великого лондонского пожара 1666 года и в заговоре с целью убийства короля Карла II в "папском заговоре" 1678 года.

Предполагаемый вид поселения

Как сообщал OBOZREVATEL, археологи впервые нашли мумию периода Древнего Египта, которая была покрыта оболочкой из грязи.