10-секундный тест на продолжительность жизни: просто постойте на одной ноге

Ученые из университета Киото нашли простой способ определить риск инсульта и сокращения продолжительности жизни. Для этого нужно проверить способность балансировать на одной ноге.

Как пишет Medium, в исследовании участвовали 1 тысяча 300 человек среднего и старшего возраста. Как оказалось в ходе работы, невозможность стоять на одной ноге в течение 20 секунд или больше связана с ранними изменениями сосудов в мозге, что указывает на риск инсульта в будущем.

В частности, исследователи выяснили, что у людей, которым трудно было выдержать равновесие в течение указанного времени, была болезнь мелких сосудов головного мозга, мелкие кровотечения или обе патологии. По данным ВОЗ, падения являются второй по частоте причиной смертей от несчастных случаев во всем мире.

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1. Найдите место рядом с чем-нибудь устойчивым, чтобы схватить его в случае потери равновесия.

2. Измерьте время, стоя на каждой ноге, не оценивая его самостоятельно. Используйте точные часы.

3. Закрыв глаза, снова постойте на каждой ноге. Запишите полученные результаты.

Стоя на одной ноге с открытыми глазами, нужно стараться удерживать равновесие, не опуская вторую ногу и не шатаясь в течение одной минуты.

Совет по медицинским исследованиям проверил 5 тысяч человек в возрасте 53 лет на способность стоять на одной ноге с закрытыми глазами.

У тех мужчин и женщин, кто не мог удержать позицию более двух секунд, риск умереть в возрасте до 66 лет был в три раза выше, чем у тех, кто мог удержать ее в течение 10 и более секунд. А у тех, кто вовсе не смог пройти тест, был выше риск смерти в следующие 13 лет.

В связи с этим ученые рекомендуют тренировать равновесие, которое люди теряют с возрастом, регулярно выполняя упражнения.

Улучшение этого показателя поможет снизить риск падения и травм. Каждому человеку преклонного возраста было бы желательно не сломать бедро по дороге в туалет, отмечают исследователи.

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