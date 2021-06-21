Россия не способна построить распиаренный эсминец 'Лидер': блогер назвал 5 причин

Российская Федерация не способна завершить строительство широко разрекламированного эскадренного миноносца "Лидер" из-за неготовности оборонпрома к реализации масштабных проектов. Этот миноносец, широко использовавшийся российской пропагандой, будет вытаскивать из бюджета РФ сотни миллиардов рублей.

Такое мнение в своем блоге на портале "Матрица свободы" высказал блогер Юрий Федоренко.

Он напомнил: впервые о перспективном эскадренном миноносце проекта 23560 "Лидер" в России заговорили в 2009 году. С того момента несуществующий эсминец называли "убийцей авианосцев" и "грозой НАТОвских "Арли Бёрков".

"Примерно год назад в российских СМИ пронеслась очередная волна "блудословия" о том, что эсминец "Лидер" станет больше, увеличив свое водоизмещение до 19 тыс. тонн. Собственно, большой и грозный корабль, пожалуй, это именно то, что нужно среднестатистическому потребителю кремлевской пропаганды. С другой стороны, эта "типа-патриотическая" новость сопровождалась и данными о приблизительной стоимости постройки такого корабля – 100 млрд рублей. Так же интересен был и другой момент, а именно — опытно-конструкторские работы по "Лидеру" запланированы на 2021 год, тогда же планируют, и заложить первый корабль, строительство которого займет, ориентировочно, 7 лет", - пишет Федоренко.

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По мнению блогера, амбициозный проект никогда не будет реализован. Для этого, считает Федоренко, существует 5 причин. Первая из них - постоянные переносы даты начала строительства первого эсминца.

"В 2016 году сообщалось о начале строительства первого "Лидера"; в 2018 году о возможном контракте на 8-20 кораблей данного проекта. Затем начало строительства было перенесено на 2020-й, а теперь уже говорят о 2021-2022-м. Кто дает гарантию, что закладка эсминца снова не сдвинется на неопределённый срок?" - отмечает Федоренко.

Отметил блогер и колебания конструкторского бюро, работающего над проектом, относительно ключевых параметров "Лидера".

"В течение последних нескольких лет размеры эсминца регулярно корректировались с 13 тыс тонн до, уже, 19 тыс тонн. То есть, у проектно-конструкторского бюро "Северное" до сих пор нет единой утвержденной концепции о том, что из себя должен представлять современный эсминец дальней морской зоны", - убежден Федоренко.

Он также констатирует, что сегодня Россия не имеет технических возможностей для строительства боевого корабля подобного класса.

"На сегодняшний день ни одна российская верфь не обладает возможностями строительства боевого корабля подобного класса и водоизмещения. Более всех остальных для подобного строительства подходит "Северная верфь" при проведении соответствующей модернизации, процесс которой и начат. Но, вот ведь дилемма, модернизация "Северной верфи", стоимость 30 млрд руб, завершится не ранее 2022 года. То есть, начало строительства "Лидера" вряд ли состоится в 2021-м году", - предполагает блогер.

Четвертой причиной краха проекта "Лидер" Федоренко называет банальную нехватку денег.

"Стоимость эсминца в 100 млрд рублей оценивается по сегодняшнему курсу и по сегодняшним ценам, но в условиях экономической турбулентности, как изменится его оценка через год-два? Да и в принципе, насколько реально бюджету РФ развернуть строительство корабля, равноценного трехлетнему (а в перспективе и больше) бюджету Костромской области?" - написал он.

Не поможет реализации проекта, по мнению блогера, и путаница со сроками, озвученными ранее.

"Предварительные сроки строительства и то, что опытно-конструкторские работы начнутся одновременно со строительством, наталкивают на сомнения относительно соблюдения сроков и не только. Например, эсминцы УРО типа "Арли Бёрк" строятся в течение года-двух, "Лидер" же будет возводиться по срокам как полноценный авианосец. При этом, с учетом опыта предыдущих долгостроев для нужд ВМФ РФ, не исключено, что эти сроки возрастут в разы, равно как и стоимость его строительства, а риски конструкторских недочетов будут сведены к вероятности – 100%", - считает блогер.

Федоренко резюмирует: учитывая перечисленные факторы, проект "Лидер" вряд ли будет реализован.

"В итоге, мы получаем весьма сомнительный проект, который вряд ли Россия сможет финансово и технически осуществить. С другой стороны, 100 миллиардов рублей, которые в перспективе могут превратиться в 200 млрд и более, в условиях финансово дефицита, лишними в процессе глобального распила бюджета Министерством Обороны РФ не будут. А потому, в добрый путь – в небытие", - написал блогер.

В то же время он напомнил достижения НАТО в осваивании новых технологий, в частности, новейший "невидимый" эсминец "Замволт" USS Zumwalt (DDG-1000). Его экипаж насчитывает 148 матросов и офицеров, а основным оружием являются 80 крылатых ракет "Томагавк" и артиллерийские системы, что позволяет этим эсминцам эффективно поддерживать сухопутные войска атаками береговых целей.

Эти эсминцы были приняты на вооружение в 2013 году. Первый из них обошелся в 4,4 миллиарда долларов. На сегодня построены уже 3 эскадренных миноносцев типа "Замволт" - стоимость их строительства составила 12,73 млрд долларов. Всего на исследования, разработку и строительство кораблей в рамках проекта планируют потратить 22,5 млрд долларов.