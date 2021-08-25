QNED – новая эра в эволюции телевизоров от LG: что это и какие преимущества

В 2021 году компания LG представила одну из крупнейших линеек телевизоров премиум-класса, в которую вошли кроме хорошо знакомых потребителям OLED и NanoCell, новые дисплеи QNED Mini LED.

Как не запутаться в понятиях, и в чем суть новой технологии QNED — читайте в материале OBOZREVATEL.

Сейчас на рынке электроники существует два типа телевизоров: с подсветкой (жидко-кристаллические и LED) и без подсветки (OLED). В этом году появилась еще и технология Mini Led.

Если выстроить иерархию по качеству изображения, то будет выглядеть она так:

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Каждый раз, когда вы видите в спецификациях монитора "светодиодный", это означает, что в нем используется активная светодиодная подсветка. OLED технология, наоборот не использует светодиодную подсветку. Вместо этого, каждый пиксель светится отдельно и функционирует как независимый источник света. Эта разница влияет на качество и производительность монитора. Технология OLED предоставляет эталонную контрастность за счет отключения пикселей.

Mini-LED — это новая технология отражения, улучшающая контрастность и передающая более глубокий черный цвет по сравнению с другими ЖК-панелями, которые освещаются обычными светодиодами. Ключевое отличие заключается в том, что по сравнению со старыми телевизорами содержится гораздо больше мини-светодиодов (зон подсветки), причем размер таких светодиодов может составлять 0,2 мм.

Mini-LED предлагает конкурентоспособную альтернативу OLED, принося некоторые преимущества без затрат, связанных с большими панелями. Поскольку каждый пиксель не создает свой свет, глубокий черный цвет и резкий контраст не совсем соответствуют OLED, но они значительно улучшены по сравнению с традиционным светодиодом.

Чтобы лучше понять технологию — рассмотрите картинку ниже. Перед последнее изображение — LED телевизоры, последнее — MINI LED.

Чем меньше величина светодиодов, тем эффективнее можно их использовать, что создает больше зон подсветки элементов или больше зон затемнения, что создает максимально высокую контрастность изображения.

Существуют также две технологии обработки цвета: квантовые точки и NanoCell.

Экраны на квантовых точках — это все еще ЖК-экраны, которые требуют подсветки. Но, также в игру вступают квантовые точки — невероятно малых размеров частицы, которые позволяют эффективно разделять свет.

Это полупроводники размером от 3 до 7 нанометров, которые являются (и это самое важное отличие от традиционных ЖК-панелей) источниками света. Они способны поглощать световые волны одной длины и излучать другой длины в зависимости от своих размеров. Большие точки генерируют красный цвет, меньше точки — зеленый. Триллионы квантовых точек позволяют делать изображение более четким и ярким. Соответственно, при полном отсутствии света, создается полностью черный цвет выключенного экрана.

Несколько лет назад LG усовершенствовала технологию жидкокристаллических экранов, использовав наночастицы размером 1 нанометр, которые поглощают часть светового спектра между зеленым и красным цветом, фильтруя световой поток и делая его чище. Эта технология получила название Nanocell.

Обработка цвета в QNED — уникальная технология LG, соединившей квантовые точки и нано-частицы. По сути, это пленка с небольшими светоизлучающими нано-частицами, которая также пытается воспроизводить технологию OLED. В частности, QLED способен создавать более яркое изображение, чем OLED. Они также намного дешевле, чем OLED-дисплеи, особенно для больших панелей.

Аббревиатура QNED состоит из словосочетания Quantum Nanocell Emitting Diode.

• Q (Quantum Dot) – технология квантовых точек

• N (NanoCell) — технология фильтрации неточных оттенков

• ED (Emitting Diode) — LED-подсветка.

В частности, QNED использует для подсветки 30 000 миниатюрных светодиодов, что гораздо больше, чем в других ЖК-телевизоров. Этого удалось достичь именно с помощью технологии Mini LED. Телевизоры LG QNED также могут похвастаться 2500 зонами затемнения, чтобы обеспечить максимально яркие и насыщенные оттенки.

Технология OLED построена на органических соединениях, излучающих свет при прохождении через них электрического тока. Тогда как QNED сочетает в себе комбинацию жидко-кристаллических дисплеев и мини-светодиодной подсветки. Такое сочетание технологий обеспечивает невероятно высокое качество изображения с еще более насыщенными оттенками черного и более яркими цветами.

Согласно независимой сертификацией Intertek цветовой объем 100% означает, что QNED может воспроизводить 100% спектра DCI-P3 в цветовом пространстве 3D, который охватывает весь диапазон яркости телевизора. Проще говоря, это означает, что цвета остаются яркими и реалистичными независимо от того, насколько ярким или темным является дисплей.

Компания LG представила четыре телевизора QNED в линейке LG TV +2021 под брендом NanoCell: QNED99, QNED95, QNED90 и QNED85. Первые два — это телевизоры 8K, а последние два — телевизоры 4K, но все они доступны в размерах 65 и 75 дюймов, с дополнительным размером 86 дюймов для QNED99 и QNED90.

Топовой моделью в новой линейке телевизоров от LG стал LG QNED MiniLED 8K серии 99 с диагональю 86 дюймов.

Благодаря чрезвычайной технологии воспроизведения цвета QNED Mini LED цвета передаются в полном объеме. Этот инновационный дисплей сертифицирован в результате независимого тестирования, он точно фиксирует широкую цветовую гамму и передает насыщенные цвета даже при максимальном уровне яркости. Благодаря этому цвета остаются яркими, а вы видите все так, как было задумано.

С LG QNED Mini LED вы не пропустите ни одной детали даже на сверхбольших экранах благодаря формату Real 8K. Благодаря инновационному дисплею с почти идеальными уровнями модуляции контрастности и примерно 33 миллионами пикселей телевизор передает изображение с невероятным уровнем детализации для действительно впечатляющего просмотра.

Телевизоры LG QNED Mini LED с очень большим экраном супер тонкие. Экран оптимизирован для крепления вплотную к стене, благодаря чему подходит для интерьера дома и оставляет больше свободного пространства.

Компания LG старается постоянно улучшать телевизионный опыт зрителей, поэтому новая линейка телевизоров 2021 имеет обновленный набор инновационных функций.

Интеллектуальный центр телевизоров — процессор нового поколения LG α (Alpha) 9 Gen 4 с функциями искусственного интеллекта. Постоянно анализируя тип контента и особенности окружения, он автоматически настраивает изображение и звук для воспроизведения фильмов и передач в высоком качестве. Удивительно четкая картинка, звук, окружающий со всех сторон, и чистота передачи цветов дарят зрителям захватывающие впечатления от любых телевизионных развлечений.

Обновленная платформа webOS 6.0 расширяет возможности моделей 2021 года. Благодаря плиточному интерфейсу взаимодействие с контентом стало еще более удобным, а новый экран обеспечивает еще более быстрый доступ к часто используемым приложениям. Кроме основных приложений, главный экран демонстрирует рекомендации по просмотру, полезную информацию (дату, прогноз погоды), окно поиска и актуальные предложения.

Обновленный модуль LG ThinQ AI в версии webOS 6.0 расширяет функции интеллектуального управления. Функции AirPlay 2 усиливают возможности взаимодействия с телевизором, позволяя транслировать любимые фильмы, телепередачи и просматривать фото с гаджетов Apple прямо на телевизоре. А приложение Homekit упрощает управление телевизором с помощью телефона, планшета или ноутбука в системе "умного дома".

Модельный ряд телевизоров 2021 года уже доступен в Украине. Приобрести модели LG QNED Mini LED вы можете в официальных магазинах партнеров компании.