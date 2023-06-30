Проверьте свой iPhone: Apple подняла цены на тарифы и не объявила об этом

Недавно компания Apple неприятно удивила пользователей iPhone. Тарифный план хранения на iCloud повысили внезапно и без уведомлений.

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Стоимость iCloud выросла для пользователей из ряда стран. Подробнее о ситуации рассказало издание Daily Mail.

Apple автоматически предлагает 5 ГБ бесплатного хранилища – это не слишком много, поэтому часто пользователи решают платить за подписку на премиум-облако iCloud+. iCloud создан для того, чтобы помочь пользователям смартфонов хранить фотографии, видео, файлы и резервные копии на безопасном, актуальном и доступном на всех устройствах "облаке".

iCloud+ предлагает премиум-функции и больше доступной памяти. Некоторые тарифные планы iCloud+ резко выросли в цене на 29%.

Apple имеет три варианта обновления iCloud+: 50 ГБ, 200 ГБ или 2 ТБ памяти. Возьмем для примера Великобританию: эти обновления стоили 0,79 фунтов стерлингов в месяц, 2,49 фунтов стерлингов в месяц и 6,99 фунтов стерлингов в месяц соответственно (по состоянию на июнь 2023 г. 1 фунт стерлинг равен примерно 47 грн). Однако на этой неделе эти цены выросли до £0,99/месяц, £2,99/месяц и £8,99/месяц.

По данным 9To5Mac, повышение цен коснется пользователей iPhone в восьми других странах:

Польше;

Румынии;

Саудовской Аравии;

ЮАР;

Швеции;

Танзании;

Турции;

ОАЭ.

Многие пользователи iPhone возмущены внезапным повышением цены

Эта новость появилась на фоне того, что акции Apple достигли нового исторического максимума, что снова приблизило рыночную оценку компании к отметке в 3 триллиона долларов.

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