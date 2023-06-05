Провели 6 месяцев на космической станции: на Землю вернулся экипаж корабля 'Шэньчжоу-15'. Фото

В воскресенье, 4 июня, китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" с экипажем из трех тайконавтов успешно приземлился после продолжительного полета с национальной орбитальной станции "Тяньгун". Посадочный модуль корабля совершил посадку на полигоне "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия, расположенном на севере Китая, в 06:34 по местному времени (01:34 по Гринвичу).

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Об этом сообщило издание Синьхуа. Позднее спасатели извлекли из спускаемой капсулы членов приземлившегося экипажа.

После 9 часов автономного полета на Землю вернулись три тайконавта: Фэй Цзюньлун, Дэн Цинмин и Чжан Лу. Они отправились на национальную орбитальную станцию "Тяньгун" в ноябре прошлого года и провели на ней полгода, выполняя свои обязанности.

После отбытия экипажа миссии "Шэньчжоу-15" с орбитальной станции "Тяньгун" остался работать экипаж корабля "Шэньчжоу-16", который прибыл на станцию 30 мая. В состав этого экипажа входят Цзин Хайпэн в роли командира корабля, Гуй Хайчао в качестве специалиста по полезной нагрузке и Чжу Янчжу в роли бортинженера. Они проведут на станции пять месяцев, продолжая выполнение задач и проведение научных исследований.

Строительство орбитальной лаборатории "Тяньгун" началось в апреле 2021 года с выведения на орбиту базового модуля станции "Тяньхэ".

В 2022 году к орбитальной станции "Тяньгун" были пристыкованы два лабораторных модуля – "Мэньтянь" и "Вэньтянь", которые предназначены для проведения научных исследований и экспериментов в условиях невесомости. Окончание строительства станции и начало полноценной эксплуатации было объявлено в конце прошлого года. Эти модули значительно расширили возможности станции для научных исследований, а также создали условия для пребывания длительных миссий космических экипажей.

Общий вес станции "Тяньгун", которая находится на высоте 400 км, составляет около 90 тонн. Она в пять раз меньше Международной космической станции и способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа (и до шести при смене экипажей). Срок эксплуатации китайской космической станции составляет порядка 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября Китай успешно запустил пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-15" на орбиту Земли. Экипаж корабля прибудет на китайскую орбитальную станцию и проведет первую в её истории ротацию экипажей.

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