Предзаказ смарт-часов Huawei Watch GT 3 продлен до 27 декабря: наушники FreeBuds 4i в подарок

До 27 декабря включительно пользователи могут сделать предварительный заказ смарт-часов серии Huawei Watch GT 3 в официальных точках продаж и получить наушники FreeBuds 4i в подарок. Новая серия смарт-часов представлена в двух размерах дисплея: 46 мм и 42 мм. Она выделяется стильным дизайном, напоминающим классические часы, длительным временем автономной работы без подзарядки, мониторингом показателей здоровья 24/7, а также наличием более 100 режимов тренировок.

Элегантный дизайн классических часов

Совсем недавно смарт-часы ассоциировались с аксессуаром для активных людей, благодаря которому они могли отслеживать свою физическую активность. Сегодня же мы ожидаем, что смарт-часы будут не только предлагать широкий выбор функций, но и станут элегантным аксессуаром. Watch GT 3 полностью выполняют эту задачу.

Новейшие смарт-часы, вдохновленные природной эстетикой с сочетанием мастерства, высококачественных материалов и современных характеристик, — действительно отличный выбор. Стильные 46-миллиметровые часы с округлым классическим дизайном напоминают традиционные часы, а изящные 42-миллиметровые подойдут для тех, кто ценит изысканные и компактные формы. Какой бы вариант вы ни выбрали, устройство будет соответствовать современным трендам передовых технологий и простоты.

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Меняйте стиль, выбирая разные ремешки

К каждому случаю принято подбирать подобающий образ, поэтому набор ремешков из разных материалов облегчит вам выбор. Будь то деловой и элегантный образ или повседневный и спортивный.

Деловые встречи и вечерние выходы в свет предполагают довольно формальный наряд. Костюм черного или темно-синего цвета будет выглядеть еще элегантнее в сочетании с ремешком из нержавеющей стали комплексной структуры. Своей уникальной формой он обязан почти 300-кратной процедуре полировки. Размер ремешка можно легко регулировать одним нажатием кнопки на задней панели. В частности, специальная застежка-бабочка гарантирует комфортную посадку смарт-часов на вашем запястье.

Если вы отдаете предпочтение минималистичному стилю, ремешок из фторэластомера прекрасно подойдет к однотонному или спортивному наряду. Это хороший выбор и для спортивных занятий, например, плавания, поскольку ремешок отличается не только удобством, мягкостью и прочностью, но и водонепроницаемостью, а также устойчивостью к воздействию пота.

Золотые аксессуары придают неподвластную времени элегантность любому стилю: будь то классическое черное платье, белый жакет или красный джемпер. Миланский ремешок золотого цвета был создан специально для версии Watch GT 3 42 мм. Благодаря процессу вязки и полировки петель из нержавеющей стали ремешок выглядит так, будто он изготовлен в мастерской. Его изысканный дизайн придаст элегантности как повседневным, так и вечерним образам.

Альтернативой стальному ремешку может стать кожаный,изготовленныйиз премиальной европейской телячьей кожи, которая обеспечивает мягкую природную текстуру и отличное качество. Такой дизайн прекрасно дополнит повседневный деловой образ.

Персонализируйте свои смарт-часы

Ремешки для Huawei Watch GT 3 — не единственный способ выразить свою индивидуальность. Пользователям также доступны для скачивания более 10 000 тем циферблатов: стильные, минималистичные и высокофункциональные дизайны. Watch GT 3 легко синхронизируются со смартфонами на любой операционной системе — Android или iOS. Воспользуйтесь приложением Huawei Health и откройте для себя множество возможностей.

Выбирайте любимый стиль и чувствуйте себя уверенно с новыми Huawei Watch GT 3.