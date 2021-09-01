Пользователей Gmail и Outlook предупредили об опасной мошеннической схеме: что нужно знать

Пользователи Gmail, Outlook и других популярных почтовых сервисов должны стать более избирательны к прочтению собственной корреспонденции. Мошенники придумали новую схему обмана, которая помогает "выколачивать" из жертв сотни, а то и тысячи долларов.

Как написал Еxpress.co.uk, мошенники реже стали присылать тем, кто пользуется электронной почтой, вредоносные ссылки, но начали отправлять корреспонденцию, якобы от известных фирм, корпораций, трейдеров. Такие письма выглядят очень убедительно - с использованием официальных шрифтов и логотипов компаний.

Многие жертвы отметили, что они получали письма от имени Amazon или Paypal, в которых утверждалось, что жертвой только что была совершена крупная покупка. Далее им предлагалось позвонить на определенный номер и отменить покупку, "если произошла ошибка".

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"После того, как жертва набирала определенный телефон, с ней связывались мошенники, якобы от той или иной компании", – отметило издание.

Далее мошенник начинал выпытывать личную информацию, включая банковские реквизиты.

В Лаборатории Касперского отметили, что такой вид мошенничества стал массовым явлением. Пользователям, как правило, приходят сообщения о крупных покупках, например продукция Applе, ноутбуки, видео -, фото - техника.

"Жулики полагают, что немалая стоимость "покупки" встревожит человека и тот "начнет действовать опрометчиво, надеясь вернуть свои деньги", – сказали представители Касперского.

Они же рекомендовали: не перезванивать, самостоятельно связываться с банком и не переходить ни по каким ссылкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине растет число мошенников, которые удаленно оформляют кредиты или снимают деньги с карт украинцев. Самая популярная схема – похищение номера телефона.