Первые в мире: серия Mi 11 Lite поступает в продажу в Украине

29 марта Xiaomi представила новые смартфоны серии Mi 11 Lite: Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite. Они сочетают все преимущества флагманов в тонком легком корпусе, поэтому обязательно заинтересуют тех пользователей, кто ищет смартфон высокого класса по доступной цене.

Mi 11 Lite уже поступил в продажу в Украине. С 29 по 31 марта 2021 на allo.ua и у всех официальных партнеров Xiaomi в Украине на него будет действовать специальная цена:

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 6999 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 7999 грн.

Mi 11 Lite 5G ожидается в Украине в апреле.

Начиная с апреля, рекомендованная розничная цена на смартфоны на украинском рынке составит:

Mi 11 Lite 5G (6 ГБ + 128 ГБ) – 12499 грн;

Mi 11 Lite 5G (8 ГБ + 128 ГБ) – 12999 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 8499 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 9499 грн.

Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite созданы специально для молодых трендсеттеров. Они получили чрезвычайно тонкий и легкий корпус весом не более 159 г и толщиной всего 6,81 мм, благодаря чему более удобно лежат в руке. Обе модели имеют 6.55" AMOLED DotDisplay с поддержкой технологии 10-bit TrueColor, охватом цветового пространства DCI-P3, частотой обновления экрана 90 Гц и частотой дискретизации 240 Гц. Смартфон Mi 11 Lite 5G получил поддержку HDR10+, Mi 11 Lite – HDR10.

Mi 11 Lite 5G дебютирует с недавно анонсированной мобильной платформой Qualcomm® Snapdragon™ 780G, обеспечивающей максимальную производительность благодаря 5-нм техпроцессу. Mi 11 Lite получил мобильную платформу Qualcomm® Snapdragon™ 732G с процессором, работающим по 8-нм техпроцессу.

Оба смартфона предлагают тройную камеру с основным объективом на 64 Мп, а благодаря возможностям AI Cinema в одно касание камера обеспечивает удобный опыт использования и позволяет делать фото и видео профессионального уровня с минимальными усилиями. Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite также оснащен 8-мегапиксельной ультраширокоугольный камерой и 5-мегапиксельным телемакромодулем.

Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite представлены в различных цветовых решениях. Mi 11 Lite 5G будет доступен в цветах Truffle Black, Mint Green и Citrus Yellow, а Mi 11 Lite – Boba Black, Bubblegum Blue и Peach Pink. Корпус Mi 11 Lite 5G получил защитное стекло Corning® Gorilla® Glass 6, а Mi 11 Lite – Corning® Gorilla® Glass 5.