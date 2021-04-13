Названа дата новой презентации Apple: что могут показать

Компания Apple намерена провести презентацию своих продуктов в следующий вторник, 20 апреля.

Такую дату озвучивает голосовой помощник Siri, когда ее спрашивают "Когда будет следующее мероприятие Apple". На что она отвечает: "Специальное мероприятие состоится во вторник, 20 апреля, в Apple Park в Купертино, Калифорния. Вы можете получить все подробности на Apple.com", передает Macrumors.

Поясним, что обычно Siri не предоставляет данные о новых презентациях, а зачастую перенаправляет запрос на официальный сайт компании.

Издание пишет, что ожидается, что Apple покажет новые модели iPad Pro и, возможно, свои долгожданные трекеры AirTags. Также есть вероятность, что "яблочная" компания покажет новую телеприставку Apple TV и наушники AirPods третьего поколения.

Отмечается, что мероприятие, скорее всего, будет заранее записано без присутствия СМИ и должно транслироваться в прямом эфире на веб-сайте Apple и канале YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыты характеристики и дата анонса нового Apple TV