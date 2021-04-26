На YouTube произошел масштабный мировой сбой

В понедельник, 26 апреля, произошел масштабный сбой в работе видеохостинга YouTube.

Об этом говорят жалобы пользователей на сайте Downdetector. Отмечается, что большинство пользователей (80%) заявили о проблемах в работе сайта, у 13% не проигрывается видео, 6% не могут войти на сайт.

Судя по карте портала, с перебоями в работе YouTube столкнулись жители Западной Европы и США.

В компании уже ответили на массовый сбой в работе сервиса.

"Мы получили несколько сообщений о том, что главная страница YouTube не работает в течение 10 минут. Мы можем подтвердить, что теперь это исправлено, и вы сможете получить доступ к домашней страницы без каких-либо проблем", – говорится в сообщении в компании в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в браузерной версии Youtube появилась полезная функция – поддержка голосовых команд для поиска и навигации по сайту.