На фото экипажа SpaceX обнаружили тайное послание: что значит

Космическая компания Илона Маска SpaceX опубликовала фото экипажа Inspiration4. Пользователи сети нашли на снимке скрытое послание.

Фото было выложено на портал Reddit. На снимке были представлены члены экипажа Inspiration4 на фоне стены с узорами из черточек и точек. В соцсети расшифровали этот код, который оказался азбукой Морзе. Надпись гласила "Ad Astra", что на латинском языке означает "к звездам".

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Отметим, что экипаж Inspiration4 состоит только из частных лиц, не проходивших подготовку для полета в космос в государственных космических агентствах. На борту космического корабля Crew Dragon будет основатель компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, оплативший полет, а также исследовательница Сиан Проктор, сотрудница больницы Хейли Арсено и инженер Кристофер Семборски.

По плану они должны подняться на высоту 575 км над Землей. Корабль с астронавтами вернется на планету спустя примерно три дня после запуска.

Запуск ракеты начнется 15 сентября в 20:02 по местному времени (16 сентября 03:00 по Киеву). Однако старт может быть отложен из-за погодных условий или ряду других причин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США прототип космического корабля Starship SN15 компании SpaceX впервые совершил успешную посадку.