'Мы можем остановить войну': Zgraya Digital создала плагин, информирующий посетителей сайта о возможности поддержать Украину

ИТ-компания Zgraya Digital создала всплывающий плагин, который информирует посетителей сайта о возможности поддержать Украину. Чтобы его использовать, нужно следовать простой инструкции.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook. Плагин доступен на английском, украинском и русском языках.

Чтобы его использовать, нужно перейти по ссылке https://bit.ly/3HGao94. Плагин будет вести к ресурсу Standforukraine.com, где все желающие могут перечислить деньги на проверенные проекты помощи ВСУ или гуманитарным организациям.

"Укажите, что вы #StandWithUkraine и сообщите посетителям сайта и всему миру об агрессии, которую нужно немедленно остановить. Вместе мы можем остановить эту бессмысленную войну. Слава Украине!" – сказано в сообщении.