Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе загадочную структуру, напоминающую по форме ящерицу. Фото

Аппарат Curiosity сфотографировал на Марсе "окаменелое существо". Большинство пользователей сети, которые оценили снимок, считают, что непонятное образование по форме скорее напоминает рептилию.

Как сообщил Live Science, космический аппарат отправленный агентством NASA изучать поверхность Красной планеты, получил это изображение в кратере Гейла 27 июля 2021 года. Полученное фото озадачило сотрудников американского агентства.

Фотографией сотрудники NASA поделились в сети. Кто-то увидел в окаменелости ящерицу, другие нашли в ней черты кошки.

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"На фотографии отчетливо видно, что структура - пористая. И у нее очень необычная форма. У образования есть "голова", "уши" и даже "лапы", написал Live Science.

Ученые уточнили, что высота необычной структуры всего 16 сантиметров. Они же отметили, что это не первый "загадочный" объект Красной планеты. По их мнению, такие находки вполне типичны для Марса, так как на планете нет ни ветра, ни воды, которые могли бы повлиять на форму окаменелостей.

Также они посоветовали не забывать и о таком явлении как парейдолия, когда человек в необычных вещах видит уже знакомые предметы.

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты NASA рассказали, каким есть Марс изнутри. Составить карту удалось с помощью сейсмометра посадочного модуля InSight, работающего на поверхности Красной планеты.