Корпорация Apple подала в суд на украинского режиссера: подробности скандала

Американская корпорация Apple подала в суд на украинского режиссера Василия Москаленко. Разбирательство начато из-за его фильма Apple-Man.

Об этом пишет Forbes. Главная претензия состоит в том, что фильм вредит бренду (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте страницу до конца).

Сам Москаленко рассказал изданию, что американская сторона аргументирует их тем, что пользователям может показаться, будто Apple-Man каким-то образом связан или одобрен компанией Apple.

От режиссера добиваются отказа от юридического оформления фильма на территории США. В таком случае у компании будет право в любой момент запретить использовать словосочетание Apple-Man в названии фильма, комиксах или мерче.

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Москаленко рассчитывает, что ему удастся договориться с Apple. Также он в своем видеоролике объяснил, что в его фильме нигде не упоминается продукция компании.

По мнению юриста Тараса Кислого, у компании зарегистрирована торговая марка Apple, поэтому у них есть монополия на использование этого слова. Он также обратил внимание, что компания намерена создавать свои фильмы, а лента украинского режиссера с таким названием может размывать бренд.

Apple-Man – это пародия на фильмы о супергероях, который он снял в своей квартире во время карантина. Лента рассказывает о супергерое, чья суперсила связана с яблоком.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с американской корпорацией Apple. Еще в ноябре был заключен соответствующий Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифровой трансформации и этим компанией.