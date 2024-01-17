Компания Apple впервые за долгое время опередила Samsung в поставках смартфонов

По итогам 2023 года американская корпорация Apple стала самым больши в мире поставщиком смартфонов. В то же время Samsung впервые с 2010 года потеряла лидерскую позицию.

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Об этом сообщает International Data Corporation, которая занимается исследованием рынка. Отмечается, что глобальные поставки смартфонов в прошлом году сократились на 3,2% – до 1,17 миллиарда единиц.

Это самый низкий объем за год за последнее десятилетие, главным образом из-за макроэкономических проблем и увеличения запасов в начале года. Однако рост во второй половине года закрепил ожидаемое возобновление на 2024 год.

"Хотя во второй половине 2023 года мы наблюдали значительный рост продаж бюджетных устройств на платформе Android, таких как Transsion и Xiaomi, за счет популярности на развивающихся рынках, однако главным победителем явно стала Apple", – сказала Набила Попал, директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker.

Apple 2023 удалось выбиться в лидеры, несмотря на конкуренцию со стороны Huawei в Китае – ее крупнейшем рынке.

Аналитики говорят, что постоянный успех и устойчивость Apple в значительной степени объясняются тенденцией к увеличению количества устройств премиум-класса, которые сейчас составляют более 20% рынка. Этому способствуют "агрессивные предложения по обмену и планы беспроцентного финансирования".

"Apple, безусловно, сыграла определенную роль в падении рейтинга Samsung, но общее пространство Android становится более разнообразным внутри себя. Huawei возвращается и быстро распространяется в Китае, такие бренды как OnePlus, Honor, Google и другие, выпускают очень конкурентоспособные устройства в низшем ценовом диапазоне высокого класса. В целом, рынок смартфонов приближается к очень интересным временам", – сказано в отчете.

Как сообщал OBOZ.UA, смартфон Saga от криптовалютной компании Solana резко взлетел в цене. На вторичном рынке устройства продаются по $2-5 тысяч, что соответственно вдвое или даже в пять раз выше цены iPhone 15.

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