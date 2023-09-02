Коллапса на рынке дронов из-за запрета экспорта китайских комплектующих в Украину не будет, – Владимир Яценко

Украинские разработчики беспилотников готовились к сценарию, когда Китай запретит экспорт комплектующих к дронам в другие страны, и начали производить аналоги. Все комплектующие к самому массовому продукту, FPV-дронам, которых в нашей стране производится более 5000 штук в месяц, можно приобрести в Украине.

Видео дня

Об этом рассказал производитель БПЛА "Довбуш" и "Котигорошко" Владимир Яценко в эфире Единого национального телемарафона.

"С 1 сентября Китай на уровне руководства страны запретил экспорт комплектующих для беспилотников. И уже некоторые китайские компании сообщили иностранным производителям, что не будут поставлять свое оборудование. Это из такого недостаточно приятного, но я бы оценивал ситуацию немного с другой стороны. Потому что украинские производители сделали то, к чему я всегда призываю – "ребята, давайте уже не будем интеграторами, давайте уже будем производителями по существу". Они очень быстро переориентировались, и, насколько мне известно, две украинские компании уже производят аналоги китайскому оборудованию и обеспечивают те потребности, которые есть сейчас здесь для производства беспилотников. Это очень важно, и я вижу в этом деле большой прогресс.

Если брать массовый продукт, FPV-дроны, а их сейчас выпускается, по моей оценке, где-то более 5000 штук в месяц, то они уже полностью производятся из украинских комплектующих. И это просто супер. Я этим очень горжусь. То что касается более крупных, более дорогих беспилотников, то там есть импортные комплектующие, но это уже не Китай, это немного другой уровень, например, Австралия, европейские производители. То есть коллапса на рынке производителей дронов из-за запрета экспорта китайских комплектующих не будет. Это мой уверенный прогноз", – рассказал Владимир Яценко.

Кроме того, он отметил, что появление украинской армии дронов, которые могут поражать цели на территории противника на расстоянии от 500 км с погрешностью до 20 метров, ставит Украину на один уровень с лучшими мировыми производителями оружия. В качестве примера производитель "Довбуша" привел атаку "картонных" беспилотников на аэродром в Курской области, в результате которой были повреждены 5 самолетов, один радар и два ЗРК "Панцирь".

"На предыдущих интервью я говорил, что не нужно большого ума, чтобы сделать "птичку", которая летит на 1000 километров. Главное – это насколько точно она будет поражать цель. И вот в этом месяце, я считаю, что произошло историческое событие – Украина самостоятельно выработала системы навигации, позволяющие поражать объекты на расстоянии от 500 км с погрешностью не более 20 м. И эти устройства не зависят от работы РЭБ. Вы видели это поражение вражеских самолетов на аэродроме, там на 100% были мощные средства РЕБ, но наши БПЛА смогли их обойти. Не важно, из чего они сделаны, из картона или другого материала, дело в точности. Тут Украина поднялась до уровня мировых грандов-производителей оружия. Я могу достаточно уверенно сказать, что сделано в Украине сейчас, а я знаю, кто это сделал, это действительно украинцы, – такого в мире нет.

И я хотел бы сделать такой прогноз на зиму. Есть такой российский военный эксперт Асланян, его спросили, какая плотность размещения военных объектов в России. Он говорит – к сожалению, это как "сливочное масло, намазанное на хлеб". То есть вся европейская часть вражеской страны покрыта военными объектами. Очень скоро все эти объекты станут целями и будут поражаться украинскими дронами", – заявил Владимир Яценко.