'Киевстар' увеличил на 30% скорость мобильного интернета 4G

Благодаря значительным инвестициям в инфраструктуру, активному развитию и модернизации сети оператор электронных коммуникаций увеличил скорость передачи данных в 4G на протяжении 2024 года более чем на 30%.

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Киевстар прилагает максимальные усилия, чтобы абоненты пользовались еще более быстрым и более качественным мобильным интернетом. Оператор электронных коммуникаций продолжает развивать инфраструктуру географически, а также повышает ее емкость и, как следствие, скорость передачи данных и удерживает лидерство по количеству базовых станций стандарта 4G. в Украине. Скоростной 4G в сети Киевстар доступен уже более 95,7% населения.

Существенное увеличение скорости передачи данных в течение 2024 года способствовало активное внедрение 4G технологии в диапазоне частот 2100 МГц вместо технологии 3G , ведь технология 4G использует спектр значительно эффективнее. Подобные тестирования Киевстар уже провел в 28 городах Украины. Ожидаемым результатом стал ощутимый прирост скорости передачи данных.

Дополнительный спектр в диапазоне 2100 МГц и 2300 МГц, который Киевстар получил по результатам спектрального аукциона в ноябре 2024, усилил возможности для улучшения качества услуг - дополнительные частоты позволили увеличить емкость сети и обслуживать большее количество абонентов, удерживая высокое качество сервиса.

"У нас есть амбициозные планы, поэтому и инвестируем в устойчивость сети и новые технологии. Компания активно производит модернизацию LTE-сети. Результаты этой работы мы видим уже сейчас. Во время минимальной нагрузки в отдельных локациях пиковая скорость в нашей сети 4G , когда практически весь ресурс базовой станции доступен одному абоненту , может достигать более 1Gbps " , - комментирует технический директор Киевстар Владимир Лутченко.

Кроме того, оператор электронных коммуникаций делает все возможное, чтобы абоненты оставались на связи и не ощущали существенного снижения качества услуг при обесточивании. Благодаря значительным инвестициям, а также активной и системной работе Киевстар повысил устойчивость телеком сети более чем в три раза с начала полномасштабной войны. С 2022 года более 2,3 млрд грн инвестиций было направлено на обеспечение энергонезависимости.