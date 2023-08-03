Как выбрать ноутбук для школы?

Экватор лета уже позади, поэтому самое время подумать о подготовке к новому учебному году. Один из самых ответственных ее этапов — покупка портативного компьютера, который станет эффективным инструментом саморазвития и надежным помощником в выполнении домашних задач. Это должно быть сбалансировано с технической точки зрения, но не слишком дорогое устройство. Выбрать такой ноутбук у Moyo проще, чем кажется. Чтобы получить модель "полный фарш" за адекватные деньги, нужно тщательно проанализировать важнейшие особенности.

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Размер

Миниатюрные нетбуки постепенно уходят в прошлое из-за недостаточной производительности, ограниченной функциональности и низкой автономности. Производители предлагают ультрабуки — легкие и компактные, но по уровню быстродействия не хуже универсальных полноразмерных. Такие девайсы идеально подходят для школьников, ведь мало весят и не создают чрезмерной нагрузки на спину при носке в рюкзаке. Их удобно брать с собой на уроки по информатике или другим учебным предметам.

Оптимальный размер диагонали – 14-15 дюймов, а вес – не более 2 килограммов. С таким ноутом можно путешествовать даже на каникулах или выходных. Никаких проблем с транспортировкой!

Характеристики экрана

На выполнение домшки у ученика средней школы уходит около 2 часов, половина из них - за компьютером. Если добавить в это занятие с репетиторами и развлечения, получится, что почти все свободное время приходится проводить перед дисплеем. Качественный, с высоким разрешением минимально нагружает глаза, поэтому не вредит здоровью.

Главные требования к экрану лэптопа:

Разрешение по меньшей мере Full HD, чтобы не было видно "зерна" пикселей и цветовых переходов. Базовая частота обновления 60 Гц. Антибликовое покрытие для комфортной эксплуатации в помещениях с искусственным освещением и под открытым небом. Матрица с широким углом обзора и реалистичным цветом (IPS, OLED, AMOLED).

Количество оперативной памяти

Чем больше у школьника интересов, тем более солидный запас оперативности ему нужен. Для текстовых редакторов и браузера достаточно 4 Гб, а для игр, творчества и получения навыков написания программных кодов или работы с цифровым контентом — не менее 8 гигабайт.

Можно взять модель на 16 Гб, если ребенок учится на курсах веб-дизайна или 3D моделирования.

Постоянная память

Дефицит постоянной памяти может привести к неудобствам. Учащемуся придется постоянно "подчищать" хранилище, чтобы найти место для хранения сборников ГДЗ, электронных учебников или полезных приложений.

Более дешевый вариант — обычный жесткий диск. На 1 Терабайт – для длительной эксплуатации без апгрейдов.

Более дорогой, с лучшими свойствами — твердотеловый накопитель. Он быстр и стабилен, менее чувствителен к механическим воздействиям. Достаточный объем – от 512 Гб.

Автономность

В идеале ноутбук для школы должен держаться на одном заряде в течение всего учебного дня: от 4 до 7 часов – в зависимости от класса, выбранной программы, факультативов. Такой автономностью могут похвастаться ноутбуки от брендов:

Lenovo, Dell, Acer;

ASUS, HP, MSI;

Microsoft, Apple.

Если ребенок любит чаевать рядом с компьютерным столом или имеет очень непоседливый или даже взрывной характер, стоит уделить внимание дополнительной защите ноутбука. Укрепленная "палуба" и влагозащитная мембрана - атрибуты, которые помогут девайсу прожить как можно дольше.