Как ускорить зарядку смартфона: самый простой способ, который сэкономит время

Многие из нас оказывались в ситуации, когда в последнюю минуту перед выходом из дома вспоминали о том, что батарея телефона разряжена чуть ли не в ноль, а это по меркам современного мира, та еще катастрофа. Казалось, что остается только остаться дома и ждать, пока зарядится телефон или выходить из дома, подключив гаджет к повербанку. Но, оказывается, есть простой способ ускорить зарядку телефона.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает о самом простом варианте, который позволит снизить время зарядки батареи смартфона, независимо от того, идет ли речь о гаджетах на Android или iPhone.

Для того чтобы сократить время зарядки аккумулятора вашего смартфона, достаточно переключить его в режим полета. Да, все настолько просто.

Дело в том, что использовать режим полета можно не только в самолете, где его просят включать из соображений безопасности, но и дома.

В этом режиме выключаются все датчики смартфона, включая Bluetooth и Wi-Fi, благодаря чему полностью останавливается выполнение всех фоновых функций, что существенно влияет на то, как разряжается смартфон и как быстро удастся зарядить его.

Следует напомнить, что режим полета выключает также и мобильную сеть, и хотя это тоже положительно повлияет на зарядку батареи, это также оставит вас вне зоны досягаемости для тех, кто будет пытаться дозвониться.

Добавим, что в более дорогих смартфонах включение режима полета никак не повлияет на скорость зарядки, поскольку они устроены так, что зарядка дает смартфона достаточно мощности, чтобы одновременно заряжать батарею и использовать функции смартфона, не тратя заряд аккумулятора.

Как включить режим полета

На iPhone и различных смартфонах на базе Android включить режим полета можно просто открыв Центр управления, проведя пальцем вниз от верхнего правого угла экрана или снизу вверх, в зависимости от производителя смартфона.

Также в айфонах можно зайти в параметры и включить режим полета.

В смартфонах на Android нужно открыть Настройки и перейти в Сеть и интернет. Именно там вы найдете переключатель режима полета.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отключить фоновые программы и их обновления на Android и iPhone.