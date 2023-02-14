Как ускорить смартфон за 2 минуты: простой трюк

Медленно реагирующий телефон очень раздражает, и его хочется немедленно изменить. Но не торопитесь покупать новый. Возможно, все дело в забитой внутренней памяти, что ухудшает функциональность гаджета. Поэтому важно знать, как освободить память смартфона, чтобы ускорить его работу.

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В частности, стоит пересмотреть настройки некоторых приложений, которые хранят больше всего информации. OBOZREVATEL собрал несколько советов, на какие программы следует обратить внимание.

Как работает внутренняя память

На накопителе, установленном в телефоне, сохраняются одновременно все фотографии, видео, файлы, данные и приложения, а также системные настройки. Если он забит под завязку, запуск программ сильно усложняется, ведь им тоже нужен для этого определенный объем свободной памяти. Вот 5 типов программ, которые используют ее больше всего.

Мессенджеры

Это удобный способ коммуникации, который позволяет мгновенно обмениваться сообщениями, звонками и файлами разных типов. Но все эти файлы хранятся на устройстве и со временем начинают занимать большой объем памяти. Настройки по умолчанию обычно накапливают данные без особых ограничений. Поэтому время от времени очищайте соответствующую папку, вручную ограничьте срок хранения таких файлов или вовсе выключите автоматическую запись мультимедийного контента на вашем устройстве.

Веб-браузеры

Приложения для просмотра интернет-страниц кэшируют всю информацию и используют для этого внутреннюю память телефона. Что подразумевается? При первом посещении веб-сайта элементы страницы, такие как изображения, CSS и JavaScript, сохраняются в кэше браузера. При следующем посещении того же сайта браузер загружает эти данные из кэша, чтобы пользователь мог быстрее получить доступ к веб-странице. Это удобно, но быстро забивает внутреннюю память устройства. Поэтому периодически очищайте кэш браузера в его настройках.

Карты и геолокация

Все программы, работающие с картами и геолокацией, сохраняют как кэш навигационных данных, так и карты, которые вы загружаете для использования в автономном режиме. Периодически удаляйте ненужные данные, чтобы освободить место во внутреннем хранилище смартфона.

Мобильные видеоигры

Приложения такового типа нагружают телефон всеми возможными методами – им нужен большой ресурс процессора, графического чипа и, естественно, значимый объем физической памяти. Высококачественная графика, анимация, звуковые эффекты и игровые уровни – это занимает место на диске. Кроме того, когда вы проходите уровень или загружаете новый контент, эти данные также сохраняются во внутренней памяти телефона. Потому периодически очищайте кэш всех своих игр.

Социальные сети

Еще одна платформа для публикации контента, которая может хранить его на физическом носителе в смартфоне – это приложения соцсетей. Кроме того, соответствующие приложения часто имеют большой размер файла и хранят кэшированные данные. Поэтому приложениям соцсетей тоже требуется периодическая очистка кэша.

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