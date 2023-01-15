Как почистить наушники AirPods, Galaxy Buds и другие

Некоторые даже не подозревают, что наушники могут сильно загрязниться. Ведь со временем в них скапливается ушная сера, пот и грязь. В таком случае футляр для их хранения тоже загрязняется. Не говоря уже о том, что на дне сумки обычно много мелкого мусора, который попадает и в кейс, и в наушники.

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Как пишет Popsci, техника, которой вы пользуетесь каждый день6 накапливает в себе микробы и бактерии, которые могут нанести вред вашему здоровью. Собирающаяся грязь может вызывать ушные инфекции и различные грибковые заболевания.

Поэтому необходимо поддерживать наушники в чистоте. Даже если вы не заботитесь о здоровье, грязь может повредить ваш гаджет. Ведь она может заглушать звук, и негативно влиять на микрофон, затрудняя осуществлять телефонные звонки и делать голосовые заметки.

Если чистить наушники хотя бы раз в неделю, вам больше не придется смущенно прятать их от посторонних глаз. Чтобы почистить AirPods, Galaxy Buds или любые другие наушники и их футляр, Apple рекомендует использовать ватные палочки и безворсовую салфетку. Можно использовать мягкую салфетку для очков. Ни в коем случае не берите острые предметы для очистки гаджетов, которые могут проникнуть через сетку наушников или другие труднодоступные места. Это может повредить хрупкие электронные компоненты.

Если ваши AirPods первого и второго поколения, избегайте погружения с ними в воду, так как они не водонепроницаемые. Ваш пот тоже может повредить наушники, он содержит кислоту и может нарушить внутреннюю технологию.

Если ваш чехол очень грязный, протрите его мягкой тканью с нанесенным на нее 70 процентным изопропиловым спиртом для дезинфекции. Снимите силиконовый наконечник (если есть) и осторожно очистите внутреннюю и внешнюю часть ватной палочкой. Если есть необходимость промойте силиконовые насадки теплой водой, но не используйте абразивные чистящие средства. После протрите мягкой тканью, высушите и верните наконечник обратно. Пятна на изделии можно удалить слегка влажной мягкой салфеткой, но затем обязательно дайте просохнуть, прежде чем положить обратно в футляр.

При очистке корпуса возьмите ватный тампон и аккуратно удалите грязь из щелей. Затем чистой тканью с небольшим количеством спирта, протрите корпус снаружи. При очистке изнутри ничего не вставляйте в зарядные порты, если в разъемах что-то застряло, осторожно удалите загрязнение сухой щеткой с мягкой щетиной.

Если вы перестарались со спиртом, и жидкость попала внутрь кейса, откройте крышку и дайте высохнуть футляру в перевернутом положении. На складывайте наушники в кейс и не заряжайте устройство, не убедившись, что все окончательно просохло.

AirPods Мах и другие наушники-вкладыши без силиконовых наконечников чистятся несколько по другому. Apple рекомендует начать с очистки подушечек чашек наушников. Смочите ткань раствором 1 ч. ложки стирального порошка на стакан воды, и протрите им подушечки. По завершению процедуры протрите все детали влажной тканью смоченной в обычной воде, после чего протрите все насухо.

В этом случае тоже можно использовать изопропиловый спирт. Аккуратно протрите им все части, для удаления мусора из небольших щелей используйте ватные палочки, смоченные тем же спиртом. После убедитесь, что все детали просохли, перед тем как собрать все вместе. Желательно оставить сохнуть на ночь.

Специалисты рекомендуют относиться бережно к своим гаджетам и регулярно проводить чистку. Это не только ваша гигиена но и качество звука.

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