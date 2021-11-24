Как может выглядеть iPhone в будущем: раскрыты вероятные характеристики. Фото

Компания Apple готовится выпустить стеклянный смартфон с шестью дисплеями – по одному на "каждую сторону шестистороннего прозрачного корпуса". Они смогут обеспечить дополнительную ширину изображения.

Как рассказал Daily Mail, у нового устройства будет полностью стеклянный корпус. Компания уже получила патент на выпуск стеклянных устройств: iPhone, Apple Watch и компьютера Mac от Управления по патентам и товарным знакам США.

Видео дня

В описании модели гаджета сказано, что его пользователь сможет перетаскивать иконки приложений с одного экрана на другой, огибая корпус пальцем. Кроме этого владелец сможет уменьшать или увеличивать громкость музыки или разговора, просто сдавливая стороны телефона.

Среди кнопок, которые скользят по поверхности устройства: wi-fi, громкость, музыка, телефонная книжка, фото, видео и многие другие приложения, уже знакомые тем, кто пользуется продукцией компании Apple. Перетащить их на другую сторону можно будет даже во время разговора.

В патенте сказано, что изображение в данной модели может выводиться на все шесть сторон.

Также ALL-GLASS можно будет использовать для различных специальных задач. Например, с его помощью можно измерять прикладываемое усилие, оценивая степень деформации стеклянных областей.

По словам представителей Apple, устройство будет выглядеть "визуально и тактильно бесшовным", так что весь телефон будет выглядеть так, как будто он сделан из цельного куска стекла. Запатентованный дизайн получил название "стеклянный брус" ('single slab of glass).

Как сообщал OBOZREVATEL: