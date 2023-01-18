Как мгновенно подключить интернет, когда выключают свет: инструкция

Уже несколько месяцев продолжаются плановые и экстренные отключения электроэнергии. Украинцы пытаются жить и работать в военных условиях. Российские обстрелы не прекращаются, поэтому никто не может точно сказать, сколько еще будут длиться перебои со светом.

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Сейчас очень важно оставаться на связи и иметь доступ к интернету. OBOZREVATEL разбирался, как мгновенно подключить сеть, когда нет электричества.

Национальный роуминг, введенный Министерством цифровой трансформации и Госспецсвязи в начале полномасштабного вторжения, поможет получить доступ к сети даже в экстренных условиях.

Если связь на одном из операторов недоступна, можно переключиться на другого. Сделать это очень просто. Достаточно четырех шагов.

Прежде всего выключите автоматический выбор сети.

Если у вас Android, зайдите в раздел "Настройки", найдите "Мобильная сеть (или подключение)" и нажмите кнопку "Оператор".

Если вы используете Apple, перейдите в "Параметры", затем в "Сотовые данные" и найдите "Выбор сети".

Вы увидите список сетей: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Выберите доступную сеть.

После этого попробуйте совершить звонок или отправить SMS. В случае смены пользователя ваш тариф не изменится. Доступным будет интернет скоростью 512 Кбит/с.

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