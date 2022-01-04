Как бы выглядела база людей на Марсе: .в сети представили концепции. Фото и видео

На протяжении веков люди были очарованы Красной планетой с тех пор, как ее открыл Галилей в 1610 году. Поначалу представление о ней было довольно мистическим, люди считали, что на нем живут маленькие зеленые человечки. Сегодня мы уже много знаем о Марсе, ученые обнаружили на планете большие запасы воды, что открывает новые перспективы для исследований и экспедиций, а также для потенциального размещения на Красной планете базы с людьми.

О том, как должна выглядеть человеческая база на Марсе, чтобы можно было на ней выжить, говорится в статье MailOnline. Издание рассмотрело некоторые из ведущих концепций космических компаний со всего мира, чтобы получить представление о видении жизни на Марсе и о том, какие из них наиболее вероятны.

Одна из таких идей разработана техасским стартапом в области строительных технологий ICON, реализуется в партнерстве с NASA.

Видео дня

Здание напечатано на 3D-принтере и включает в себя 55-дюймовый телевизор, тренажерный зал и зоны для выращивания сельскохозяйственных культур.

"Среда обитания" площадью 158 квадратных метров, известная как Mars Dune Alpha, строится в Космическом центре Джонсона в Техасе.

В августе NASA заявило, что ищет добровольцев для участия в проекте по имитации жизни на Марсе, который должен начаться осенью 2022 года.

Всего будет три такие миссии, каждая из которых будет состоять из четырех членов экипажа, живущих и работающих в напечатанном на 3D-принтере модуле ICON.

Среда обитания будет имитировать проблемы миссии на Марсе, включая ограничение ресурсов, отказ оборудования, задержки связи и другие факторы стресса.

Задания экипажа могут включать в себя моделирование выходов в открытый космос, научные исследования, использование виртуальной реальности и управление работами.

"Это самая качественная имитация окружающей среды, когда-либо созданная людьми", – сказал соучредитель ICON Джейсон Баллард.

По его словам, Mars Dune Alpha призвана служить очень конкретной цели – подготовить людей к жизни на другой планете.

"Мы хотели разработать максимально точный аналог, который поможет человечеству осуществить мечту о космическом путешествии", – отметил он.

Среди других общих концепций – "Mars Case" китайской фирмы Open Architecture и "Mars base alpha" Илона Маска, о которой основатель SpaceX впервые сообщил три года назад.

Недавно он также обнародовал план доставки на Марс "футуристического Ноевого ковчега", однако ученые высмеяли его, отметив, что это заявление Маска было не чем иным, как "блестящим звуком", а реально этот замысел будет невероятно сложно реализовать.

На изображениях, ранее опубликованных Маском, показана ракета его фирмы Starship Super Heavy, которая стоит на поверхности Красной планеты, а на заднем плане – купол базы и нечто похожее на солнечные панели.

Маск в ответ на вопрос о том, когда можно построить базу на Марсе, написал в Twitter: "Вероятно, к 2028 году база будет построена".

Тем временем пекинской дизайнерской фирмой Open Architecture в партнерстве с китайским технологическим гигантом Xiaomi было создано жилое пространство Mars Case, представленное в 2018 году. Его размер всего 2,4 м в длину, 2,4 м в ширину и 2 м в высоту.

"Живой пузырь", прикрепленный к основанию, его можно надуть, свернуть и сложить. Внутри есть основная жилая зона, что-то вроде ванной комнаты, письменный стол, несколько стульев и место для хранения вещей. К пузырчатой структуре прикреплены даже окна, которые выскакивают при надувании.

Симулятор Red Planet, построенный в китайской пустыне Гоби, представляет собой комплекс площадью 53 330 квадратных метров.

Китайское космическое агентство CNSA надеется, что в будущем этот лагерь станет центром для исследователей и искателей приключений. Здесь они смогут ощутить проблемы, с которыми сталкиваются астронавты на Марсе.

Место было выбрано так, чтобы максимально имитировать ландшафт и строгие условия жизни на Красной планете.

Основание белого цвета имеет серебряный купол и девять связанных контейнерных модулей, включая жилые помещения, диспетчерскую, теплицу и воздушный шлюз.

В объекте могут разместиться до 60 человек.

Тем временем ученые из Швейцарской федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) разработали самоподдерживающуюся исследовательскую базу, которая потенциально могла бы поддерживать пилотируемые миссии в течение нескольких лет.

Многоступенчатый план включает отправку работа на Марс для строительства базы, использование природных ресурсов Красной планеты и, наконец, отправку на ее поверхность экипажа, который сможет прожить там не менее девяти месяцев.

По словам ученых, исследовательская база будет состоять из трех разных модулей.

Основное приспособление базы будет включать в себя центральное ядро высотой 12,5 м и диаметром 15 м. Ученые описывают его как "минимальное жилое пространство", в котором будут размещены все необходимые вещи.

Три жилых капсулы будут прикреплены к активной зоне через шлюзы.

Пространство покрыто куполом из полиэтиленового волокна и трехметрового слоя льда, что делает его похожим на иглу.

По словам ученых, впервые поделившихся своим видением в 2018 году, купол также будет дополнен жилым пространством, обеспечит второй барьер для защиты экипажа от радиации и микрометеороидов и поможет поддерживать постоянное давление внутри базы.

Кроме того, разработчики планируют создать крановую систему, которая будет вращаться вокруг Марса и будет служить перевалочным пунктом для шаттлов, прибывающих с товарами с Земли и базой на Марсе.

Эта концепция была представлена на конкурсе НАСА напечатанных на 3D-принтере жилых пространств, которые могут быть использованы для колонизации Красной планеты в ближайшие десятилетия.

В тройку победителей вошли: SEArch+/Apis Cor – первое место, Zopherus от Rogers – второе, и Mars Incubator, занявший третье место.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск рассказал, какую политическую систему выбрал для колоний на Марсе.