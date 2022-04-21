Интернет-оператор ФРИНЕТ обновил сеть в Бобровицком районе Черниговской области

Бобровицкий район Черниговской области около месяца находился в оккупации. Оккупанты сразу пытались установить собственный административно-полицейский режим, совершали террор против местного населения и уничтожали объекты критической инфраструктуры: больницу с родильным отделением, продуктовые склады, подразделения ГСЧС, а также сети связи.

Значительные повреждения получила и сеть Интернет-оператора ФРИНЕТ. Был полностью разрушен магистральный кабель, повреждены некоторые оборудования и абонентские линии. Техническая команда ФРИНЕТ с первых дней увольнения начала восстановление сети. Но помехой к быстрому возобновлению поставок Интернет-связи стали неприятные "сюрпризы" от захватчиков, в виде тотального минирования Бобровицкого района. Наши специалисты смогли приступить к работам по восстановлению сети после проведения мероприятий по разминированию территорий. Но мы понимали, что как бы ни пытались подразделения ГСЧС разминировать территории, все равно остается небольшой процент, где-то остались опасные участки, на которых может быть взрывчатка.

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Поэтому на уровне руководства компании было принято решение о закупке металлоискателей для бригад специалистов, которые направляются на восстановление сети на территориях, где проходили ожесточенные бои или они были временно оккупированы. Компания не могла рисковать жизнью своих сотрудников. Сейчас работа организована так, что уже после разрешения саперов наша бригада проверяет территорию с металлоискателем, только убедившись, что участок "чистый", инженеры приступают к работе по восстановлению сети, при необходимости вызывают подразделения ГСЧС. Поэтому полное восстановление сети занимает достаточно много времени.

С 11 по 20 апреля наши специалисты обновили более 90% сети. Полностью восстановлена сеть в г. Бобровица и в таких селах Бобровицкого района: Катериновка, Александровка, Пески, Вороньки, Веприк, Кобыжча, Марковцы, Озеряны, Бригинцы, Быков, Мирное, Данивка. Новомосковск. Курганское, Макаровка, Новая Басань, Старая Басань, Ярославка, Казацкое, Ничеговка, Корнеев, Петровское, Свидовец, Щасновка, Осовец. На сегодняшний день около 4 тысяч абонентов в Бобровицком районе могут пользоваться услугами качественного и скоростного Интернета от ФРИНЕТ.

Хотим обратить внимание наших абонентов, что магистральная сеть уже восстановлена, но работы по ремонту абонентские линии еще ведутся, поэтому если у вас есть вопросы по поводу работы услуги Интернет от ФРИНЕТ, просим обратиться по телефонам контакт-центра: (068)(050) 538- 12-38 или оставляйте заявку на сайте www.o3.ua Наши специалисты обязательно с вами свяжутся и помогут!

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