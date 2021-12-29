Huawei MateBook 14s: сверхпроизводительность и удобные функции для умного офиса

Недавно Huawei выпустила ноутбук Huawei MateBook 14s, созданный для эпохи мобильной производительности. Он имеет все характеристики, важные для современного пользователя: портативность, мощный и яркий дисплей, а также ряд инновационных технологий Huawei, которые гарантируют бесперебойную работу и лучший пользовательский опыт.

Среди преимуществ Huawei MateBook 14s — поддержка Huawei Share. Это решение, позволяет обмениваться файлами между устройствами без использования кабелей и управлять двумя гаджетами на одном экране.

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Настроить многоэкранное взаимодействие можно, просто коснувшись смартфоном сенсорной панели Huawei MateBook 14s. После подключения устройств вы можете легко передавать файлы между ними, просто перетаскивая их.

Многоэкранное взаимодействие также позволяет открывать файлы с одного гаджета, используя приложение на другом устройстве. Хотите отредактировать только что сделанное на смартфон фото? Запустите программу редактирования на вашем MateBook 14s и воспользуйтесь всеми преимуществами ноутбука для внесения изменений. Поскольку распределенная технология объединяет два устройства на системном уровне, вы можете отвечать на аудио- и видеовызовы с вашего ПК, а также использовать микрофон и камеру ноутбука для онлайн-общения.

Еще одно преимущество многоэкранного взаимодействия — поддержка режимов "Зеркало", "Расширение" и "Сотрудничество".

В режиме "Зеркало" интерфейс ноутбука дублируется на планшете и отображает одинаковое содержимое на обоих устройствах. Проектируя на ноутбуке, вы можете использовать эту функцию для отображения работы на планшете и добавить больше деталей. Так планшет будет играть роль доски для рисования.

Благодаря режиму "Расширение" второе устройство можно использовать как внешний дисплей для ПК. Это дает пользователю больше места для демонстрации и сравнения контента, что значительно повышает эффективность работы.

Поскольку традиционные мониторы громоздкие и почти не портативны, в командировке вам пригодятся Huawei MateBook 14s и, например, Huawei MatePad 11. Путешествуя скоростным поездом или самолетом, вы можете использовать планшет для чтения, редактирования файлов, прослушивания музыки и просмотра видео. А уже на месте включите режим "Расширение" в настройках многоэкранного взаимодействия "планшет-ПК", который превратит ваш планшет в монитор для ноутбука.

Последний режим — это "Сотрудничество", впервые преодолевающий барьеры между Windows и HarmonyOS 2. Пользователи могут использовать мышь ноутбука для перетаскивания текста, изображений и файлов между устройствами. В частности, можно использовать клавиатуру ноутбука для ответа на сообщения и письма, полученные на планшете. Обновление многоэкранного взаимодействия также позволяет открывать на ПК сразу три приложения. Режим подойдет тем, кто одновременно выполняет несколько заданий или часто открывает сразу несколько приложений для осуществления покупок.

Помимо Huawei Share новый ноутбук поддерживает PC Manager. Эту функцию Huawei совершенствовала в течение многих лет, она дает множество возможностей для комфортного использования Huawei MateBook 14s в сочетании с другими устройствами Huawei. В частности, это Instant Hotspot для упрощения подключения ноутбука к интернету с помощью данных смартфона. Один клик в PC Manager — и ваш MateBook 14s уже имеет доступ к сети. Также PC Manager упрощает доступ и использование фотогалерей.

Больше деталей о характеристиках ноутбука Huawei MateBook 14s и его доступности можно найти на официальном веб-сайте Huawei.