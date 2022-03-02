ФРИНЕТ обеспечивает бесплатным Интернетом бомбоубежища, военные объекты, подразделения ТрО

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Национальный Интернет-оператор ФРИНЕТ на всей территории покрытия сети обеспечивает бесплатной Интернет-связью в подвальных помещениях домов, используемых в качестве бомбоубежища.

Кроме того, к сети подключены военные объекты, штабы и подразделения территориальной обороны, блок поста и государственные учреждения.

Если необходимо обеспечить Интернет-связь, обращайтесь в контакт-центр по телефонам (068)/(050)-538-12-38 или через сайт www.o3.ua.

Компания понимает тревогу пользователей о ситуации в стране и своих близких, поэтому будет продолжать предоставлять Интернет-связь всем абонентам ФРИНЕТ, независимо от состояния баланса.