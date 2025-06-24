FPV-дроны: как эволюционировала ключевая технология войны

До недавнего времени их использовали для съемки свадеб и участия в гонках. Сегодня – для уничтожения вражеской техники и военных объектов. FPV-дроны – именно о них рассказываем в этой статье: от появления первых беспилотных летательных аппаратов до разработки новейших оптоволоконных моделей и дронов с донаведением.

История беспилотников: начало

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Откуда они – дроны? Кажется, что это новейшая разработка, ведь до недавнего времени в Украине о военных беспилотниках почти никто не знал. Но... 1917 год, Великобритания. Подразделение RFC Experimental Works в составе Королевского летного корпуса и Арчибальд Доу как основатель создали Aerial Target – первый в мире беспилотный летательный аппарат. Именно на беспилотниках королевские пушкари учились сбивать немецкие самолеты.

Через 20 лет у Aerial Target появился конкурент в деле обучения артиллеристов – деревянная "Королева пчел" DH.82 Queen Bee. Универсальное решение – управление пилотом и автоматически с помощью радиоволн. Было выпущено более 400 экземпляров – довольно много по тем временам.

От деревянных беспилотников до современных FPV-дронов

После Второй мировой войны развитие технологий набрало стремительную скорость. Параллельно в 70-80 годах активно развивается авиатехника. В это время БПЛА уже стали неотъемлемой частью армейских арсеналов. С начала 2000-х в небо поднялись первые "вооруженные" беспилотники – большие MQ-1 Predator, уничтожавшие наземные цели. Но незаметными они не могли быть – слишком большие габариты не позволяли спрятаться в воздухе. С 2010 года начали появляться более компактные, быстрые, маневренные и более дешевые дроны – со сбросами, "камикадзе".

Уже имеющиеся технологии можно использовать по-разному. В ответ на тотальное превосходство России в артиллерии и средствах поражения на глубину фронта 10-15 км украинцы нашли эффективный ответ. С конца 2022 года на фронте появились сначала дроны-бомберы, а впоследствии – FPV.

Программа "Миллион дронов" – единство ради победы

Сотни мастерских и крупных предприятий начали собирать дроны для ВСУ. На фронт слетаются "птички" – от простых моделей до инновационных разработок с ИИ и автопилотами. Собрать "Миллион дронов" и больше – начатая в 2024 году инициатива с целью собрать 1 миллион беспилотников разрослась до новых целей – в 2025-м цифры достигают уже 3-5 (по разным оценкам) миллионов. За счет чего Украине удалось произвести такое количество дронов? Ответ можно найти, узнав историю уже легендарного "Генерала Черешни".

Черешня атакует: дрон, ставший легендой фронта

"Генералом" стали люди, действия, средства, которые смогли навести ужас на оккупантов. Сначала – партизаны Запорожья, которые своими диверсиями и добытой информацией успешно помогали справиться с захватчиками. Команда, часть которой – жители Мелитополя (а именно там самая вкусная черешня, которая захватывает и поражает), стала олицетворением страшного сна врага – "Генерала Черешни".

Затем – команда разработчиков, которые ежемесячно изготавливают и отправляют на фронт 50-60 тысяч FPV-дронов: камикадзе для полетов днем и ночью (с тепловизорами), зенитные – "охотники" на вражеские БПЛА-разведчики самолетного типа, а также бомберы, ретрансляторы, разведчики и целый спектр сопутствующих изделий военного назначения – наземные станции, ретрансляторы, сбросы, батареи, видеодетекторы, платы и т.д., то есть то, что делает дроны "от Черешни" мощным и целостным решением. Дроны разлетаются по фронту. И многие из них – на бесплатной основе летят в те подразделения, которые больше всего в них нуждаются.

Сейчас уже 15 изделий компании кодифицировано по стандартам НАТО. Еще несколько – на финишной прямой. Изготавливаются и испытываются новые "черешни" на оптоволокне. Продолжение следует...

Что нового на поле боя?

Война не оставляет времени на размышления. Решения принимаются быстро, и чаще всего они обусловлены тем, что творится с "другой стороны". Россия выпускает оптоволоконные дроны – Украина усиливает работу над разработкой новых систем управления дронами, внедряет ИИ, улучшает функционал распознавания объектов.

Примером технологической разработки, которая появилась во время войны и уже используется на фронте, является система донаведения дронов VGI-9.

Разработанная украинской командой, она позволила сделать огромный шаг вперед в решении вопроса противодействия РЭБ и автоматизации работы FPV-дронов. Благодаря ей беспилотник продолжает выполнять задачи даже после потери связи с оператором. Как это работает? "Мозг" устройства – компьютерное зрение. А это возможность захватывать и сопровождать статические и движущиеся цели:

Оператор вручную выбирает цель.

Система автоматически захватывает ее и сопровождает до момента поражения.

Дроны с системой донаведения VGI-9 интегрируются с различными системами, в том числе производятся с "Генералом Черешней".

И еще одно решение: дроны на оптоволокне

В ответ на эти вызовы Украина разрабатывает дроны на оптоволокне:

благодаря отсутствию радиосигналов (вся информация передается через простой кабель) дроны на оптоволокне можно успешно применять в зонах активной радиоэлектронной борьбы;

дроны не транслируют радиоволны и остаются незаметными для противника – быстрые, скрытые, тихие;

оптоволоконный кабель – простое и лаконичное решение с важным преимуществом: передача данных осуществляется максимально быстро и без задержек.

Эти FPV – наши, украинские, умные и самостоятельные, уже есть на фронте и активно используются ВСУ для одержания победы.

Война дронов: что дальше?

Путь от деревянных беспилотников к современным FPV будет иметь продолжение. Уже сейчас дроны на оптоволокне и с системами донаведения демонстрируют свою эффективность на фронте. Что в будущем? Цель – догнать Россию в темпах производства беспилотников на оптоволокне и увеличить количество дронов с системами донаведения в небе над полем боя. Далее – еще большее развитие технологий ИИ и создание автономных роев дронов, которые смогут работать как единое целое.