ДТЭК запустила в Днепропетровской области новую IT-технологию для быстрого устранения аварий в сети

ДТЭК Сети запустили в Днепропетровской области новую IT-технологию – программный комплекс "Мобильные бригады". Это мобильное приложение и программное обеспечение, которое позволяет отказаться от лишней бумажной работы и быстрее устранять аварии. Об этом стало известно во время пресс-мероприятия в Днепре с участием генерального директора ДТЕК Днепровские электросети Андрея Терещука и руководителя проекта ДТЭК Сети Маргариты Жуковой.

ДТЭК Сети инвестирует в цифровую трансформацию, новые технологии и инновации. Проект "Мобильные бригады" запустили в Киевской, а теперь и в Днепропетровской области. На место специалисты выезжают оснащенные смартфонами с соответствующим мобильным приложением. В нем получают задания, фиксируют выявленные дефекты и отчитываются о проделанной работе. IT-приложение позволяет им не тратить время на заполнение различных бумажных форм, а значит – быстрее ликвидировать аварии и возвращать свет в дома клиентов.

Видео дня

Как пояснил генеральный директор ДТЭК Днепровские электросети Андрей Терещук, проект уже активно работает в нескольких районах области. Специалисты "мобильных бригад" проводят ремонты на трансформаторных подстанциях и линиях электропередач, которые непосредственно питают жилые дома. А также на высоковольтных линиях. По предварительным оценкам, время ремонта за счет такой цифровизации процессов сокращается на 10-15%.

"В настоящий момент с новым программным обеспечением работает 222 бригады компании. Благодаря мобильному приложению и программному обеспечению наши специалисты смогут быстрее ремонтировать сеть. А это значит – сокращается время пребывания жителей области без напряжения во время аварийных отключений", – отметил Андрей Терещук.

Дефекты, обнаруженные при осмотре оборудования, сразу поступают в базу данных. Это помогает устранять их более оперативно, не допуская выхода из строя оборудования и аварий.

До конца года ДТЭК Днепровские электросети планирует закупить 350 мобильных устройств и в целом обучить более 400 бригад, масштабировав проект на всю Днепропетровскую область.

Программный комплекс состоит из двух продуктов. Мобильное приложение создано экспертным центром цифровых технологий ДТЭК. А панель планирования SAP MRS – компанией SAP, мировым лидером в разработке программных решений для бизнеса.