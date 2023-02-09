Brave Inventors ищет украинских изобретателей и производителей военного времени

Brave Inventors – платформа современных изделий и изобретений военного времени, созданная по инициативе Cosmolot. Это точка сбора производителей и инвесторов, стартапов и бизнеса, волонтеров и госорганов для усиления фронта новейшими разработками.

Зарегистрироваться на платформе и узнать подробности поможет телеграм-бот BRAVE INVENTORS UA.

Роботизированная техника, ударные дроны и коптеры помогают воинам ВСУ побеждать на поле боя каждый день. Украинские изобретения и разработки уже доказывают свою эффективность в борьбе с врагом. Но наши защитники на передовой нуждаются в новых смелых идеях изобретателей.

К платформе уже присоединились: комплекс для разведки, Ударный комплекс БПЛА, ANTIDRONE GUN KVSG-6, BUREVII M5, BUREVII A3, Роботизированный бионический протез, Баги "МАНГУСТ" и Ударный дрон Punisher.

Присоединяйся к Brave Inventors, твоя идея нужна Украине!