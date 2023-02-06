Apple может выпустить совершенно новую премиум-версию iPhone: первые детали

Компания Apple сообщает о выпуске высококлассных iPhone в модели Sign Ultra. Генеральный директор компании Apple Тим Кук уверен, что потребители готовы платить за новые роскошные модели iPhone.

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Об этом сообщает издание Вloomberg. Кук не считает повышение цены проблемой.

Генеральный директор компании Apple задавался вопросом о том, является ли рост средней продажной цены iPhone устойчивым. В конце концов, топовая модель, которая в 2017 году стоила 1150 долларов (iPhone X с 256 гигабайтами памяти), теперь стоит 1600 долларов (iPhone 14 Pro Max с 1 терабайтом).

"Я думаю, что люди действительно готовы приложить усилия, чтобы получить лучшее, что они могут себе позволить в этой категории", — сказал Кук по телефону, отметив, что iPhone стал "неотъемлемой частью" жизни людей.

По его словам, теперь потребители используют это устройство для совершения платежей, управления умными бытовыми приборами, управления своим здоровьем и хранения банковских данных.

Хотя Кук не сказал, ожидает ли он дальнейшего повышения цен, он привел хороший аргумент в пользу того, почему даже более высококлассные iPhone могут иметь смысл, особенно если они предоставляют новые функции.

План Apple провести большее различие между Pro и Pro Max вызвал слухи о том, что компания выберет новый топовый бренд: Ultra. Apple уже использовала это имя для своих спортивных умных часов высокого класса и топовой версии процессора M1.

Samsung Electronics Co. уже применила этот подход в своем собственном телефоне Ultra — модели, которая предлагает больше камер, большую батарею, больший экран, поддержку стилуса, дополнительную память и другой дизайн.

Может пройти немало времени, прежде чем у клиентов Apple появится возможность купить "iPhone Fold". Но если комментарии Кука являются правдой, то на такие модели ждет большой спрос.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи флагманов Apple iPhone 14 Pro и Pro Max уже больше месяца страдают из-за проблем со смартфонами, которые, вероятно, возникли после обновления операционной системы iOS до версии 16.2. Между тем Apple наконец признала проблему и работает над ее решением.

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