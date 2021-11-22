Апгрейдни свой телевизор: как не упустить шанс на грандиозной распродаже Black Friday с LG

Ежегодно в ноябре миллионы людей по всему миру заранее готовятся к мега-событию в мире шопинга, известному как Black Friday. В Украине Черную пятницу начали отмечать не так давно, хотя у самого праздника многолетняя история. Black Friday – пятница после Дня благодарения в США. С нее начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Обычай устраивать распродажи в этот день установился еще в XIX веке, а термин "Черная пятница" появился в 1961 году.

Впоследствии изменился лишь масштаб события, охватившего практически весь мир. К осеннему распродажному ажиотажу начали активно присоединяться магазины в разных странах, включая украинские. Американская традиция хорошо прижилась в наших широтах, и сегодня Черную пятницу с нетерпением ждут все рациональные украинцы, умеющие считать деньги.

Чтобы шоппинг оказался действительно удачным, к нему лучше подготовиться заранее. Как минимум потому, что Black Friday ограничена по времени.

Видео дня

Для здравомыслящих людей, заранее выбирающих подарки под елку, Черная пятница – отличная возможность найти презент родным и близким, друзьям и коллегам, начальникам и компаньонам. Грандиозная распродажа позволяет не просто делать достойные знаки внимания, а исполнять практически любые желания.

В Черную пятницу магазины предлагают покупателям серьезные скидки – от 50 до 80%. Поэтому в это время очень выгодно покупать технику, в частности телевизоры. Особенно если вы и так планировали обновить свой TV или сделать долгожданный подарок для близких.

В Украине в 2021 году Черная пятница приходится на 26 ноября. Следует знать, что мега-сейлы начнутся еще ночью.

В сегодняшних условиях, когда украинский рынок предлагает вниманию потребителей просто огромный ассортимент телевизоров разнообразного типа и функциональных возможностей, покупателю достаточно трудно определиться с выбором фирмы и технических характеристик этих высокотехнологичных устройств. Чтобы быть готовым к грандиозной распродаже Black Friday – прочтите этот текст. Мы объясним, какие модели телевизоров этой осенью в тренде и что станет самой выгодной покупкой с безумными ноябрьскими скидками.

Итак, представляем Вам неоспоримый must have этой осенью от компании LG, недавно появившихся на рынке и очень быстро завоевавших немалую популярность пользователей.

Первое, на что стоит обратить внимание, это премиальная линейка телевизоров с OLED экраном.

OLED — это технология создания дисплеев, основанная на том, что органическая пленка на углеродной основе помещается между двумя проводниками, пропускающими электрический ток, из-за которого пленка излучает свет.

Каждый пиксель светится отдельно и функционирует как независимый источник света. Это влияет на качество и производительность телевизора. Технология OLED придает эталонную контрастность за счет отключения пикселей.

Главное отличие этой технологии в том, что свет излучается каждым пикселем в отдельности, так что яркий белый или красочный цветной пиксель может быть рядом с пикселем черного или совсем другого цвета, и они не будут влиять друг на друга.

OLED-телевизор LG обеспечивает качество действительно поразительного изображения и целый ряд дизайнерских возможностей, тогда как самые современные технологии гарантируют беспрецедентный уровень удивительного изображения. Это полное удовольствие от телевидения – улучшенное во всех пониманиях. OLED-телевизор обеспечивает идеальный черный цвет без эффекта "ореола", а изображение имеет наивысшее качество.

Модель LG OLED 4K серии C1 – самый популярный телевизор LG с OLED экраном. Он имеет процессор α9 4-го поколения на основе искусственного интеллекта с поддержкой формата 4K, поддержку технологий HDR10 PRO, Dolby Vision IQ и Dolby Atmos и оснащен четырьмя портами HDMI 2.1. К преимуществам популярной серии следует отнести задержку в 1 миллисекунду и совместимость с технологиями G-SYNC и AMD FreeSync™, что в комплексе делает LG OLED идеальным для геймеров и зрелищных игр. Кроме того, серия С1 имеет широкий выбор диапазона экранов – от 48 до 77 дюймов.

Если Вы ищете премиальную модель телевизора, но более бюджетную, то стоит присмотреться к серии A1. Эта модель OLED телевизора имеет интеллектуальную поддержку платформы webOs, новый процессор α7 4-го поколения и поддержку инновационных функций. Телевизор гарантирует 100% точность цветопередачи относительно DCI-P3.

Не можем обойти вниманием и линейку телевизоров LG NanoCell.

В этих телевизорах используются наночастицы, которые отфильтровывают и очищают цвет, удаляя из него примеси, возникающие из-за длины волн RGB. Это приводит к тому, что на экране будут отображаться только чистые и точные цвета. Таким образом производитель гарантирует результат – более яркое и реалистичное изображение.

Телевизоры LG с этой технологией обеспечивают превосходную точность цветопередачи с режимом HDR. Яркие и сочные цвета на экране доступны без искажения независимо от угла обзора. Full Array Dimming – технология полноматричного затемнения – контролирует элементы подсветки, обеспечивая более глубокий черный и высокую контрастность для точного и четкого изображения.

В этой линейке следует выделить 4K телевизор LG NANO86. Он обеспечит чистый цвет изображения в Real 4K.

Имея около 8 миллионов пикселей, изображение телевизора с разрешением Real 4K заметно резче и детализированнее, чем стандартное изображение HDTV. В этом телевизоре разрешение дополнено возможностями технологии NanoCell, благодаря чему качество изображения 4K превышает требования международных стандартов.

И напоследок, обратим ваше внимание на линейку Ultra HD TV от LG. Без преувеличения можно сказать, что эти телевизоры изменят способ просмотра телепередач.

4K UHD телевизор LG имеет разрешение в четыре раза больше стандартного Full HD TV, предлагая более реалистичный просмотр ТВ. Оборудован удобной операционной системой WebOS и пультом L-Con.

Отдельно рекомендуем присмотреться к модели UHD 4K Smart UP81, имеющей четырехъядерный процессор и технологию ThinQ с функциями искусственного интеллекта. Точность пикселей в модели, увеличенная в четыре раза по сравнению с форматом Full HD.

Телевизор LG UHD обеспечивает более яркие цвета и точную детализацию с помощью технологии Active HDR. Наслаждайтесь любимыми фильмами в качестве оригинала, используя многочисленные форматы HDR, включая HDR10 и HLG.

Тонкая панель телевизора с рамкой, совмещенная с эстетическим дизайном, украсит любой интерьер.

Подобрать идеальную модель телевизора, которая будет отлично подходить именно Вам, можно на сайте LG. Что бы вы ни искали в телевизоре, LG есть что предложить Вам.