Android-вирус, ворующий банковские пароли, атаковал смартфоны: что нужно знать

Специалисты по информационной безопасности Нидерландов обнаружили троянскую программу Vultur, способную воровать данные практически в реальном времени у пользователей ОС Android. Новый вирус делает "скриншоты" с экранов устройств, считывает информацию о нажатиях и передает полученные данные своим создателям.

Таким образом мошенники могут получить логины и пароли от банковских приложений, комбинацию символов для доступа к криптокошелькам. Ценность украденной информации проверяется путем сканирования установленных приложений на смартфоне этим же трояном, передают "Известия".

Специалисты ThreatFabric заявили, что Vultur распространяется через приложения в Google Play. Это существенно увеличивает риски заражения вирусом, поскольку база людей, использующих эту платформу, очень широкая, а доверие к ней очень высокое.

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"Метод кражи паролей к криптокошелькам через запись экрана является эффективным. Злоумышленники очень быстро получают доступ к похищенным данным. В результате пользователь даже не успевает понять, что стал жертвой трояна", – рассказал руководитель направления аналитики угроз ESET Александр Пирожков.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователей Android и iOS из Украины "атакует" вредоносная программа Android/FakeAdBlocker. После нажатия на рекламные объявления, которые отправляет мошеннический вирус, жертвы часто теряют деньги, отправляя SMS по повышенному тарифу, подписываясь на ненужные услуги или загружая банковские или SMS-трояны.