Alliance bank интегрировал искусственный интеллект в свои продукты: решения о кредитах принимаются за секунды

Последние годы отличаются активным развитием искусственного интеллекта (ИИ) в совершенно разных отраслях, включая банковскую и финтех. Использование ИИ позволяет улучшить клиентское обслуживание, осуществлять анализ больших объемов данных, выявлять тренды, прогнозировать риски, улучшать процессы принятия решений, автоматизировать процессы и выполнять множество полезных функций. Чего стоит ажиотаж вокруг появления чата GPT, который теперь можно применять во всех сферах, ускоряя и оптимизируя свою работу.

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"Для Alliance bank главное – это комфорт клиентов, экономия их времени и обеспечение максимально эффективного взаимодействия, поэтому мы успешно используем ИИ, совершенствуя свою стратегию развития. Искусственный интеллект позволил ускорить доступ к продуктам для многих клиентов, автоматизировать внутренние процессы и, как следствие, увеличить скорость обслуживания", - сообщили в банке.

В частности, сейчас благодаря ИИ Alliance bank может принимать решения о кредитовании физических лиц и бизнесов за секунды, даже если они раньше не были клиентами финучереждения. Искусственный интеллект также помогает оптимизировать затраты на операционную деятельность в сфере кредитования физических лиц и малых бизнесов – благодаря распознаванию текста на документах и фотографиях и формированию кредитных досье в электронном виде, банк эффективнее обслуживает клиентов.

На практике, почувствовать скорость и упрощение процесса кредитования можно уже сейчас, если приобретете товар в кредит в Фокстроте, где мы внедрили оценку кредитоспособности на основе искусственного интеллекта. Она не только быстрая, но и максимально справедливая. При анализе принимается во внимание более 200 характеристик, что гарантирует персонализированный подход к каждому. С момента обращения клиентов до получения ими товара в сети Фокстрот проходит до 10 минут, из которых решение по кредитам занимает только одну.

Для клиентов сети Фокстрот Alliance bank предлагает товарный кредит со льготным периодом до 6 месяцев и процентной ставкой 0,0001% в льготный период и 32% по завершению. Сумма кредитования может составлять до 100 тысяч гривен, а срок кредитования – от 2 до 15 месяцев.

В общем, использование искусственного интеллекта в банковском деле в целом и принятии решений о кредитовании, в частности, является тенденцией современного финансового рынка. Такой подход позволяет обеспечить максимально комфортный уровень обслуживания и экономить время клиентов.