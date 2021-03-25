15 лет назад Илон Маск запустил ракету Falcon 1: как это было

24 марта 2006 года был произведен первый запуск ракеты Falcon 1 компании Илона Маска SpaceX.

Ракета стартовала с площадки на испытательном полигоне имени Рейгана вооруженных сил США, остров Омелек, что находится на атолле Кваджалейн в Центральной части Тихого океана.

Первый запуск потерпел неудачу еще на этапе работы первой ступени. В корпусе ракеты произошла течь керосина из-за коррозии накидной гайки датчика давления топлива. Произошел пожар в области двигателя и тот отключился на 34-й секунде полета. Falcon 1 рухнула в воду около места запуска.

Ракета Falcon 1

Второй запуск 21 марта 2007 года и третий 3 августа 2008 года также закончились неудачей. И лишь 28 сентября того же года ракета успешно доставила на орбиту груз массой 165 кг.

Добавим, что Falcon 1 – это двухступенчатая ракета-носитель легкого класса. Стала первой частной ракетой с жидкостными двигателями, которая вывела полезную нагрузку на околоземную орбиту.

Команда разработчиков вместе с Маском

Маск рассматривает обломки ракеты

Как сообщал OBOZREVATEL, Илон Маск анонсировал полеты на Марс задолго до 2030 года.