Закарпатские спортсмены добыли в борьбе 'золото' на Чемпионате Украины по волейболу на снегу. Фото и видео

Закарпатские спортсмены добыли в борьбе золото на Чемпионате Украины по волейболу на снегу в Буковеле.

Волейбол на снегу – вид спорта, с каждым годом приобретающий все большую популярность среди спортсменов и болельщиков – продемонстрировал свою динамику и эмоциональность во время чемпионата Украины-2024, недавно состоявшегося в живописном уголке Карпат – в Буковеле.

В мужской категории победу праздновала команда Скукис/Яковлев/Пипта/Феньо, представляя регионы Свалява, Королево, Каменица и Ужгород, что является значительным достижением для Закарпатья. На втором месте разместилась команда из Ужгорода – Казаков/Курко/Луговой, а бронзу забрали Молодий/Павлик/Маркин/Турченяк из Ивано-Франковска и Надворной.

Среди женских команд лидерство взяла команда Пивовар/Загрубская/Кучерява из Хмельницкого, оставив за собой второе место в команде Говоши/Федорцы/Шпаковская/Попинчак из Мукачево. Третье место заслуженно получила команда Скукис/Терив/Бутко/Шатан из Ужгорода.

Волейбол на снегу, являясь одним из самых молодых зимних видов спорта, уже успел зарекомендовать себя как зрелищная и увлекательная игра. Он дарит возможность спортсменам продолжать любимое занятие даже в зимний период, а зрителям – наслаждаться увлекательными поединками на открытом воздухе.

Помогал в проведении турнира президент федерации ФПУ Мельник Михаил, вице-президент Андрей Лопушанский, Федерация биатлона Украины.