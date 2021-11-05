Выбираем спорт. Железный человек идет к победе с компанией 'Здоровье'

Речь идет, конечно же, не об американском киногерое, а о виде триатлона Ironman (дословно — "железный человек"), в котором спортсмены во время соревнований должны плыть, ехать на велосипеде и бежать. В Украине он только приобретает популярность, однако уже имеет последователей. Например, в Харькове Ironman занимаются около 100 человек. Среди них — сотрудники фармацевтической компании "Здоровье", которая традиционно оказывает поддержку развитию различных видов спорта в родном городе.

Ironman — одна из самых популярных дистанций в триатлоне. За одну гонку спортсмену нужно проплыть 3,8 км, проехать на велосипеде 180 км и пробежать марафонскую дистанцию (42 км 195 м). В Украине этим видом спорта, если судить по количеству приобретенных лицензий, занимается около 500 человек. Лицензия подтверждает наличие опыта и дает спортсмену право участвовать в соревнованиях. Она — международного образца. Покупать отдельное разрешение нужно только в США.

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В группе компаний "Здоровье" два сотрудника не только активно занимаются Ironman, но и участвуют во всеукраинских и международных соревнованиях — это Вадим Коваленко, директор Премьер Аврора Отель и Алексей Гунченко, финансовый директор компании "Здоровье".

— Мы с коллегой тренируемся в местном клубе "Хамелеон". Эта дисциплина только набирает популярность в Украине, в отличие от Европы и Америки. Спорт требует большой выносливости. Для чего нужны постоянные тренировки, абонементы в спортзал и бассейн, хороший велосипед, помощь тренера. Это недешевый вид физической активности. Ну и затраты времени: 12-15 часов в неделю или 1-2 тренировки в день, — рассказывает Вадим Коваленко.

Триатлоном спортсмен занимается 4 года. До этого были другие виды спорта: тренажерный зал, единоборства, бег. Постепенно, развивая выносливость, Вадим Коваленко пришел и в Ironman. За время занятий спортом успел добыть награды первенств разного уровня.

— В Украине я выигрывал Кубок Киева Capital Dragon на дистанции

"Спринт": 750 м плыть, 20 км ехать и 5 км бежать. Также я побеждал по

любителям на олимпийской дистанции: 1,5+40+10 км. А за последние несколько лет я постоянно попадаю на призовые места украинских соревнований, — отмечает харьковский Ironman.

В этом году представитель группы "Здоровье" участвовал в чемпионате мира Ironman 70.3: это половина классической дистанции, в сумме

составляющая 70,3 мили плаванья, велозаезда и бега. Соревнования

проходили в городе Сент Джордж (Юта). Там Вадим Коваленко занял 19 место в своей категории. В таких чемпионатах участвуют профессиональные спортсмены, олимпийцы. В этом году состав сильно сократился из-за ковида. Сегодня Вадим принимает участие в квалификациях, чтобы снова отобраться на чемпионат мира, но уже попасть на призовые места. Тренируется много, но уверяет: работе это никак не мешает.

— Первая тренировка — в 7 утра, вторая — в 19, уже после рабочего дня. В неделю получается 9-10 тренировок. Есть ограничения, в том числе — в еде. Ты не употребляешь ненужных продуктов, за несколько месяцев до старта исключаешь из рациона любой алкоголь. Следишь за весом, сдаешь анализы, принимаешь витамины и добавки. Нужно спать 7-8 часов. Вообще триатлон помогает избавиться от вредных привычек и расширить круг знакомств. Это затягивает, — объясняет Вадим Коваленко.

Большую поддержку в достижении целей Вадиму оказывает фармацевтическая компания "Здоровье". В частности, харьковский фармзавод помог Вадиму оплатить билеты в США на мировое первенство.

Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни — одни из базовых ценностей знаменитого предприятия по производству лекарственных средств, которое входит в топ лидеров украинской фармации.

Уже много лет компания "Здоровье" опекает молодых талантливых борцов, боксеров, пловцов, футболистов Харьковщины и оказывает спонсорскую помощь в проведении спортивных мероприятий как локального, так и мирового масштаба.

А триатлон открывает перед харьковчанами новые возможности. Этот вид спорта стимулирует молодежь избавиться от вредных привычек и лишних килограммов, встать с дивана и начать тренироваться. Так формируется не только культура физического здоровья, но и базовые ценности, которые определяют здоровье будущих поколений украинцев.