Вице-президент ФХУ: члены Совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий президента Федерации – Георгия Зубко

На прошлой неделе хоккейное сообщество Украины шокировало произошедшее в Федерации хоккея Украины (ФХУ). В день очередного заседания Совета ФХУ официальные страницы Федерации о соцсетях сообщили о таинственном отстранении нескольких членов Совета из-за "обращения военного, который попросил отстранить их за пророссийскость". Никаких доказательств вины этих людей предоставлено не было. Впоследствии ресурсы ФХУ сообщили о том, что заседание Совета ФХУ не состоится из-за отсутствия кворума, а напоследок всех добили новостью о попытках неизвестных людей захватить офис Федерации хоккея.

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Как по сигналу на многих спортивных сайтах страны вышли однотипные интервью президента ФХУ Георгия Зубко, где он обвинил всех и вся в сговоре против него и украинского хоккея.

Мы решили пообщаться с вице-президентом ФХУ, а теперь и исполняющей обязанности президента организации Александрой Слатвицкой для того, чтобы узнать мнение другой стороны конфликта и разобраться в этой супердетективной истории.

– Александр, расскажите что же произошло в Федерации хоккея? Еще весной, когда Георгий Зубко подводил итоги сезона для нашего хоккея в интервью разным медиа – все было здорово, по его словам.

– У членов Совета, являющегося коллективным органом управления нашей Федерации, накопилось много вопросов к президенту. В том числе финансовых вопросов по направлениям использования целевых средств Федерации. Президент всячески избегал ответов, а когда от него потребовали таких объяснений, начались нападения на членов Совета.

– Именно поэтому появились так называемые пророссийские материалы и следует в отношении господина Брезвина, которые связывают с тем, что заказчиком этих публикаций является Зубко?

– Я думаю, что это напрямую связанные между собой события. Насколько известно, лица, со стороны которых прозвучали такие обвинения, связаны с господином Зубко тесными личными, родственными связями. Следует отметить, что подобные действия бывшего президента стали следствием окончательной потери доверия к нему со стороны членов Совета Федерации.

– Что предшествовало и привело к потере доверия?

– Во-первых, стиль руководства. К сожалению, все попытки неравнодушных членов Федерации взять на себя те или иные обязанности по решению текущих и неотложных вопросов по организации работы не находили внимания и понимания президентом. Он полностью замкнул на себе управление Федерацией, что не просто вызывало вопрос, но и негативно отражалось на результатах работы Федерации в отдельных областях. Президент систематически не реагировал на звонки и обращения руководителей клубов, детско-юношеских школ, обособленных подразделений.

Во-вторых, отсутствие эффективности работы офиса Федерации. Актуальные вопросы порядка подготовки сборных команд Украины и участие их в международных соревнованиях, обеспечение их финансирования, подготовка грядущего сезона и другие. Вообще финансовое состояние Организации пока под большим вопросом и никто не имеет никаких ответов.

Мною лично были организованы международные мероприятия с нашими иностранными коллегами по сбору средств в поддержку украинского хоккея, хотя это не входило в мои должностные обязанности: Тур студенческой сборной по Западной Канаде в 2023 году, матч в Белфасте, турнир в Тампере, выставочные матчи в Калгари с участием юношеской сборной и другие. Мы получили финансовую поддержку от иностранных партнеров, но отчет об использовании средств не получили. В июле этого года молодежная сборная могла проводить подготовку в городе Денбери, США за счет американских партнеров. Однако из-за бездействия господина Зубко соответствующих поручений так никто из работников офиса не получил, как следствие этап подготовки отменен.

Это не исчерпывающий перечень вопросов, необходимость решения которых привели к вынужденному обращению членов Совета Федерации провести заседание, созванное на 19 июля. Но в начале заседания Совета господин Зубко объявил, что семь членов Совета Федерации являются пророссийскими и как не участвующими в голосовании, как следствие он единолично видел отсутствие кворума – после такого искусственного устранения членов Совета, чем пытался сорвать работу Совета. Конечно, все члены Совета были шокированы таким финтом президента.

– Интересно, а что было и будет дальше?

– Конечно, была ответная реакция членов Совета. Во-первых, никто не обратил внимание на такую манипулятивную попытку сорвать заседание Совета, поскольку это было осуществлено вопреки нормам Устава и регламентным документам Федерации. Члены Совета приняли решение о досрочном прекращении полномочий президента Федерации – Георгия Зубко. Меня назначили на время исполняющей обязанности президента. Такое решение было принято в соответствии с действующим Уставом Федерации.

Также было решено провести отчетно-выборный Генеральный Конгресс в сентябре текущего года, на котором будут рассмотрены вопросы избрания нового руководства и аудита Федерации.

Мы уже сообщили руководящим органам украинского спорта об изменениях в руководстве Федерации, а также направили соответствующее письмо в Международную федерацию хоккея.

– Интересно, а что Георгий Зубко?

– Георгий пытается удержаться на должности, несмотря на решение высшего руководящего органа Федерации. Уже 19 числа принудительно сменил пароли официальных интернет-ресурсов Федерации, включая официальный сайт и заблокировал корпоративные адреса ответственных работников. Таким образом, фактически присвоив себе информационные ресурсы Федерации, продолжает распространять ложную информацию.

Федерация продолжает работать, ждет 146 единиц детской формы от Международной федерации хоккея, 25 комплектов экипировки для парахоккея, соглашаются благотворительные мероприятия в Финляндии, организуются учебно-тренировочные сборы сборных команд, идет подготовка к Олимпийской квалификации. Скотти Боуменом, и многие другие направления, требующие ежедневного внимания и над которыми мы работаем.