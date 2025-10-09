В Украине стартует первая медийная баскетбольная лига King Media Basket

Этой осенью Киев станет центром медийного баскетбола и главной спортивной площадкой страны. В октябре на ВДНХ состоится King Media Basket – первая всеукраинская медийная баскетбольная лига.

Генеральным спонсором события выступает betking – лицензированный букмекер и часть King Group, который последовательно поддерживает развитие спорта в Украине.

В формате 3х3 за главный приз в 300 000 гривен будут соревноваться медийные личности, артисты, инфлюенсеры, профессиональные спортсмены и любители.

Турнир будет проходить в несколько игровых дней: 11, 12, 18, 19, 25 и 26 октября, а финальный матч состоится 1 ноября в Prostir Hall (напротив Аллеи здоровья) на ВДНХ.

Соревнования будут включать групповой этап и плей-офф (финал 4X). Каждая команда включает как минимум одного медийного игрока и не более одного профессионального спортсмена.

Игровое время – 12 минут чистого времени, а на площадке одновременно проходят игры на два кольца.

Зрителей ждут яркие шоу, драйвовая атмосфера и интерактивные активности на площадке. В турнире примут участие восемь команд, а каждый игровой день будет иметь своего хедлайнера, среди которых Скруджи, POSITIFF, Tricky Nicki, PVNCH, Гоня и другие.

Среди звездных участников: рэпер Скруджи, киберспортсмен, игрок DOTA 2 и победитель первого The International Dendi, спортивный журналист, комментатор и ведущий Игорь Цыганик, рэпер Tricky Nicki, шоумен и телеведущий Александр Педан, певец Drevo, актер театра и кино, телерадиоведущий Андрей Джеджула, Instagram и TikTok инфлюенсер Виталий Ребзик, певец Kadnay и другие.

Среди игроков и тренеров – легенды украинского баскетбола: Павел Буренко, Олег Салтовец, Стас Светлицкий, Вадим Довидный и многие другие.

Как один из ключевых брендов King Group, betking активно поддерживает спортивные события и инициативы, которые вдохновляют и объединяют сообщество. Участие в King Media Basket – еще один шаг в укреплении позиций бренда как активного участника спортивной жизни страны.

Не упустите возможность стать свидетелем ожесточенных батлов между медийными звездами и легендами баскетбола – уже этой осенью на ВДНХ!

betking

betking – лицензированный букмекер, входящий в King Group и осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством Украины. betking предлагает широкий спектр услуг в сфере спортивного беттинга и онлайн-развлечений, сосредотачиваясь на инновационности, прозрачности и принципах ответственной игры.

betking активно способствует развитию спорта в Украине: поддерживает профессиональные команды, реализует партнерские проекты и внедряет инициативы, ориентированные на болельщиков и спортивное сообщество.

