В Украине с 17 марта стартует рыболовный чемпионат с призовым фондом в 1 млн

25 лучших спортивных рыболовных экипажей будут соревноваться в борьбе за главный приз UFL 2021 – чемпионата по спортивной рыбалке на хищную рыбу с лодки.

Рыболовный спорт в Украине и во всем мире набирает обороты. Самые популярные чемпионаты, проходящие в США и Европе посещают миллионы людей, а в Украине соревнования уже собирают сотни участников и тысячи зрителей. В этом году турнир позволит выиграть достойный денежный приз благодаря поддержке Генерального партнера мероприятия – Мужественного бренда КОZАЦЬКА РАDA!

Команда бренда решила поддержать соревнования Ukrainian Fishing League, потому что разделяет украинские ценности: свободу, волю, братский характер и несгибаемый дух украинской нации. Ловкость в рыболовном деле оттачивали еще казаки, во времена, когда они им занимались. Это приносило большой доход, благодаря чему они смогли обеспечивать себя едой, одеждой и лучшим оружием. Сегодня казацкие навыки возрождаются в современных и прогрессивных украинцах, а традиция рыбачить переросла в профессиональный спорт и серьезное соперничество!

Ukrainian Fishing League уже 5-й год подряд проводит турнир, с каждым годом растет и увеличивает количество посетителей. UFL – это первые на территории Украины соревнования, которые проводятся в онлайн-формате с трансляцией в прямых эфирах и привлекают внимание не только рыболовов, но и заинтересованных этим спортом зрителей. К участию в соревнованиях привлекаются лучшие рыболовы-спортсмены Украины, которые представляют нашу страну на международных чемпионатах по спортивной рыбалке. Сегодня украинские спортсмены демонстрируют высокий уровень и на международных соревнованиях.

Турнир UFL проводится в течение года в 2 этапа весной и осенью, каждый этап соревнований продолжается 4 дня (день тишины, 1-й, 2-й и 3-й тур этапа). В соревнованиях принимают участие 25 лучших команд Украины.

Для проведения соревнований избираются крупнейшие водохранилища Украины, а участников принимают комфортабельные базы отдыха.

На время турнира каждая лодка оснащается видеокамерами и GPS-трекерами, также соревнования снимаются командой видеооператоров и фотографов. Видеоролики транслируются на YouTube-канале, фейсбук-странице, в эфире телеканала "трофей" и в соцсетях "Ukrainian Fishing".

По результатам соревнований определяется лучший экипаж года, который получает денежный приз в размере 1 000 000 грн.

Команда партнеров мероприятия бренда КОZАЦЬКА РАDA вдохновилась увлечением спортсменов и решила сделать собственную награду – Кубок КОZАЦЬКА РАDA! Это особая награда – "Кубок с поразительной, хищной щукой". Ее изготовили мастера по ковке и обработке металла, а материалом стали эксклюзивные автомобильные элементы: коробка передач, шестерня, вариатор, различные запчасти и цепь длиной 250 звеньев, из которого на "щуку" ушло около четверти. Таким образом это настоящее, мужское произведение искусства всегда будет привлекать взгляды и надолго останется в своем идеальном и филигранном виде. Отдельными кубками бренд отметит лучших рыбаков по результатам этапа в номинации Big Fish – самая большая пойманная рыба!

Соревнования по ловле хищной рыбы – это борьба, сила, сопротивление, проявление характера, те черты, которые присущи сторонникам бренда КОZАЦЬКА РАDA. Поскольку это – спортивная рыбалка, то есть вся пойманная рыба отпускается обратно в свою стихию, поэтому в соревнованиях действует главный принцип: "Поймал-Отпусти!"

Присоединяйтесь к спортивному движению рыбаков и следите за анонсами турниров:

UFL – ПЕРВЫЙ ЭТАП ТУРНИРА 2021

17-20 марта 2021, пройдет на территории гостинично-ресторанного комплекса "Perlyna Resort" (Черкасская область, с. Сокирна, ул. Полевая, 40);

UFL – ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ТУРНИРА 2021

9-12 ноября 2021 на территории гостинично-ресторанного комплекса "Perlyna Resort" (Черкасская область, с. Сокирна, ул. Полевая, 40).

Трансляция на ТК "Трофей"

Прямые эфиры на YouTube-канале "Ukrainian Fishing League": https://www.youtube.com/channel/UCPGrmXUVXDPVmI8eVvlMzCg

и в Facebook на странице "Ukrainian Fishing League":

https://www.facebook.com/UkrainianFishingLeague

Новости и результаты на www.ufl.fish

КОZАЦЬКА РАDA https://www.facebook.com/KozatskaRada.ua

Адреналин, драйв и настоящая борьба соперничества впереди! Присоединяйтесь к чемпионату UFL 2021 и болейте за победителя, который получит в подарок 1 000 000 гривен и ценные подарки от Генерального партнера – Мужественного бренда КОZАЦЬКА РАDA.