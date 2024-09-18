В Трускавце состоялся финальный тур чемпионата Украины по пляжному волейболу. Фото

В Трускавце состоялся финальный тур чемпионата Украины сезона 2023/2024 по пляжному волейболу. Финал проходил в SPA-отеле Женева Трускавец.

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У мужчин первые места заняли бронзовые призеры Европы Сергей Попов и Эдуард Резник. Победу им пришлось вырывать, потому что в каждой игре соперники играли настолько упорно, как в последний раз. Волейболисты делали все возможное и невозможное, чтобы победить титулованных и опытных чемпионов.

У женщин первые места заняли Ева Сердюк и Дарья Романюк. Победа молодой пары стала сенсацией. На прошлой неделе эти 20-летние спортсменки из Черноморска стали победительницами турнира по пляжному волейболу Beach ProTour Futures, который прошел в Варшаве. Во время турнира Дарья Романюк и Ева Сердюк выдали удивительную серию из семи побед, проиграв только один сет.

Этот же дуэт в возрасте 18 лет одержал победу на молодежном Чемпионате мира по пляжному волейболу в турецком Измире. Девушки в 2022 году одолели американский дуэт Мирайа Месси/Эшли Патер и завоевали золотые медали. Тогда за весь чемпионат украинки не проиграли ни одну партию.

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник приветствовал всех участников финального тура Чемпионата и пожелал новых побед.

Вице-президент Федерации волейбола Украины Андрей Лопушанский отдельно поблагодарил Сергея Попова и Эдурду Резника за высшее достижение игроков за всю историю Украины. Наши волейболисты завоевали бронзу на чемпионате Европы.

Символично, что волейболисты играли финальный тур в Трускавце. Мероприятие посетила заместитель мэра города Елена Петранич. Во время награждения призеров она напомнила, что Трускавец – это город здоровья, а значит – город спорта.

Победители финального тура Чемпионата Украины по пляжному волейболу

Мужчины:

Резник Эдуард/Попов Сергей (Одесса/Запорожье) Моисеев Антон/Саввин Виталий (Киев) Дацюк Иван/Лихацкий Иван (Киев)

Женщины:

Сердюк Ева/Романюк Дарья (Черноморск) Гладун Марина/Лазаренко Татьяна (Сумы/Запорожье) Давидова Валентина/Хмель Ангелина (Запорожье/Киев)

Специальную номинацию за честную игру Fair play получили Дарья Романюк и Иван Лихацкий.

Звание MVP завоевали Татьяна Лазаренко и Антон Моисеев.

Попов/Резник против Моисеев/Саввин Финальный тур ЧУ 2023-2024