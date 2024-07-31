Наверняка это сексизм. Но 4 дня Олимпиады. Футболисты дают интервью перед игрой, где игрок смотрит буквально в пол и говорит, что они будут играть на характере. Он это говорит, буквально, – глядя в пол, очень тихо, очень медленно, взгляд никуда. В спортивной гимнастике все ребята сидели настолько "открыты", то есть они уже пришли подавлены, а потом еще и сетовали на судейство. Настольный теннис – наш игрок дает Интервью и совершенно откровенно говорит, что когда увидел в списках своего соперника (Китай), то решил "расслабиться и получать удовольствие от игры".

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То есть не выгребать по полной, не найти спортивную злобу, а просто он уже заочно проиграл китайцу.

Народ, а где спортивные психологи? Они нашим очевидно очень нужны!

А между тем – девушки дерутся.. как я не знаю – львицы, тигрицы, "родины Матери". Каждый бой – как последний. Как основной. Да, у кого есть медаль, кто сошел с дистанции. Но девушки – они демонстрируют жажду победы. Они ощущают всю ответственность и историчность момента. Эта стойкость. Не видела в мужских выступлениях такого. Не могу понять этого явного различия, которое замечаю в психологической подготовке к важному спортивному событию. Когда медали – это еще один способ привлечь внимание к нашей стране.