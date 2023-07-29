В Китае официально открыли ХХХІ Всемирную летнюю Универсиаду

В Чэнду с традиционным китайским размахом состоялась торжественная церемония открытия главных студенческих соревнований планеты.

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115 стран приняли участие в параде атлетов. Среди них – и Украина.

Сине-желтый флаг на главный стадион Универсиады вынес студент Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко Олег Маматов (тхеквондо).

Напомним, нашу страну в Чэнду представляет 61 спортсмен. Украинцы сразятся в 10 видах спорта: дзюдо, легкая атлетика, ушу, волейбол, фехтование, бадминтон, художественная и спортивная гимнастика, тхэквондо (ВТФ) и стрельба из лука.

Николь Красюк, художественная гимнастика, Национальный университет физического воспитания и спорта Украины: "Я очень рада здесь быть, это моя небольшая мечта, которая осуществилась. Конечно, надеемся на самый высокий результат. Но главное, настроиться на выступление и достойно представить нашу страну. Следите за нашими выступлениями и обязательно болейте за Украину!"

Орина Иванова, ушу, Государственный торгово-экономический университет: "Была длинная дорога, два сложных перелета, автобус. Сегодня были на нашей локации на разминке, "натоптали" немного помост. В общем все хорошо. Еда отличная, Чэнду - отличный, наша команда - отличная!".

Анастасия Ерохина, бадминтон, Харьковский политехнический институт: "Я впервые на таких соревнованиях, и по моим впечатлениям, здесь очень высокий уровень, сравнимый с уровнем организации Олимпийских игр! Болеете за Украину".

Продлится Универсиада до 8 августа. Всего разыграют 269 комплектов наград в 18 видах спорта.

Борьба начинается уже в субботу. Выйдут на старт и украинские студенты.

Стрельба из лука: Соломия Трапезникова, Ольга Шубкина и Стефан Костик будут соревноваться в личном и командном турнирах по классическому луку.

Дзюдо: в категории до 60 кг выступит Кирилл Самотуг.

Художественная гимнастика: Кристина Пограничная – индивидуальное многоборье (обруч, мяч), Дарья Щербакова, Марта Борис, Анастасия Пташник, Диана Довганюк, Дарья Иванюк и Николь Красюк – групповое многоборье (5 обручей).

Волейбол (мужчины): Украина-Азербайджан

Ушу: Орина Иванова, Алексей Колесник.

Также в Чэнду состоялась встреча руководителей организаций студенческого спорта Украины и мира.

Председатель Комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины Вадим Стеценко и президент Спортивного студенческого союза Украины Евгений Имас встретились с руководством Международной федерации университетского спорта – президентом FISU Леонзом Эдером и генеральным секретарем Эриком Сейнтрондом.

Обсудили развитие и поддержку студенческого спорта в Украине и в мире, отметили успехи наших студентов на международных соревнованиях. Кроме того, руководители украинской делегации в Чэнду поблагодарили за четкую позицию FISU по поводу запрета участия в соревнованиях под эгидой организации спортсменам из стран-агрессоров – россии и беларуси.