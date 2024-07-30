В Киеве в СЕТ состоялся Финал кубка Украины-2024 по пляжному волейболу: кто победил. Фото

В Киеве состоялся финальный этап кубка Украины по пляжному волейболу сезона 2023/2024 среди мужчин и женщин. Лучшие спортсмены со всей страны собрались на площадках Центра пляжных видов спорта "СЕТ" в крупнейшем актив-парке Европы X-Park в Киеве.

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В финальных играх соревновались 16 мужских и 16 женских сильнейших команд страны. Кто из болельщиков не смог поддержать спортсменов на турнире, просмотрели трансляцию вживую на канале Сет в youtube. Это ощущение настоящего присутствия на празднике пляжного волейбола, поскольку ракурс съемок зрелищной игры с нескольких камер, повторы самых ярких моментов противостояний, профессиональная работа комментатора позволяют прожить эмоции присутствия на турнире по полной.

Победители финального этапа кубка Украины по пляжному волейболу сезона 2023/2024 определились следующим образом:

Мужчины :

Бойко Александр/Моисеев Антон (Новая Каховка/Киев) Бублик Алексей/Тимченко Ярослав (Киев) Лихацкий Иван/Дацюк Иван (Киев)

Женщины :

Давидова Валентина/Хмель Ангелина (Запорожье) Рыловая София/Махно Инна (Киев) Сердюк Ева/Романюк Дарья (Черноморск)

Специальные призы "Фейр-Плей" получили волейболисты Ярослав Тимченко и София Рылова.

Мероприятие посетила специальная гостья – Генеральный секретарь ФВУ Екатерина Биляченко.

Благодарность спонсорам

Самые теплые благодарственные слова за оказанную спонсорскую помощь в поддержке украинских спортсменов!

Эта поддержка – свидетельство Вашего небезразличного отношения к спорту в Украине и понимание важности развития пляжного волейбола для новых высот. Самоотверженное совершенствование естественных талантов каждого спортсмена в сочетании с Вашей поддержкой равны большим достижениям, и украинский флаг гордо развевается на международных аренах.

В свою очередь, Центр пляжных видов спорта СЕТ будет продолжать работать над развитием пляжного волейбола в Украине, предоставляя все необходимые условия для тренировок и соревнований. Впереди нас ждут большие победы и новые рекорды!

Благодарность выражается:

Отдельная благодарность компании "Спортинвест" за медийную поддержку и киевскому X-Park – крупнейшему актив-парку Европы.

За прямой трансляцией можно наблюдать на канале СЕТ в youtube

Ищите Центр пляжных видов спорта СЕТ и наслаждайтесь играми финала Кубка Украины по пляжному волейболу!