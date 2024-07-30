В Киеве в СЕТ состоялся Финал кубка Украины-2024 по пляжному волейболу: кто победил. Фото
В Киеве состоялся финальный этап кубка Украины по пляжному волейболу сезона 2023/2024 среди мужчин и женщин. Лучшие спортсмены со всей страны собрались на площадках Центра пляжных видов спорта "СЕТ" в крупнейшем актив-парке Европы X-Park в Киеве.
В финальных играх соревновались 16 мужских и 16 женских сильнейших команд страны. Кто из болельщиков не смог поддержать спортсменов на турнире, просмотрели трансляцию вживую на канале Сет в youtube. Это ощущение настоящего присутствия на празднике пляжного волейбола, поскольку ракурс съемок зрелищной игры с нескольких камер, повторы самых ярких моментов противостояний, профессиональная работа комментатора позволяют прожить эмоции присутствия на турнире по полной.
Победители финального этапа кубка Украины по пляжному волейболу сезона 2023/2024 определились следующим образом:
Мужчины :
- Бойко Александр/Моисеев Антон (Новая Каховка/Киев)
- Бублик Алексей/Тимченко Ярослав (Киев)
- Лихацкий Иван/Дацюк Иван (Киев)
Женщины :
- Давидова Валентина/Хмель Ангелина (Запорожье)
- Рыловая София/Махно Инна (Киев)
- Сердюк Ева/Романюк Дарья (Черноморск)
Специальные призы "Фейр-Плей" получили волейболисты Ярослав Тимченко и София Рылова.
Мероприятие посетила специальная гостья – Генеральный секретарь ФВУ Екатерина Биляченко.
Благодарность спонсорам
Самые теплые благодарственные слова за оказанную спонсорскую помощь в поддержке украинских спортсменов!
Эта поддержка – свидетельство Вашего небезразличного отношения к спорту в Украине и понимание важности развития пляжного волейбола для новых высот. Самоотверженное совершенствование естественных талантов каждого спортсмена в сочетании с Вашей поддержкой равны большим достижениям, и украинский флаг гордо развевается на международных аренах.
В свою очередь, Центр пляжных видов спорта СЕТ будет продолжать работать над развитием пляжного волейбола в Украине, предоставляя все необходимые условия для тренировок и соревнований. Впереди нас ждут большие победы и новые рекорды!
Благодарность выражается:
- Генеральному спонсору "Олияторг"
- Интернет-магазину "Биотус" – лучшие витамины в Украине.
- Банку МТБ (Морской транспортный банк)
- ТМ "Крайняя" – вода, действующая на организм как настоящий эликсир молодости
Отдельная благодарность компании "Спортинвест" за медийную поддержку и киевскому X-Park – крупнейшему актив-парку Европы.
За прямой трансляцией можно наблюдать на канале СЕТ в youtube
Ищите Центр пляжных видов спорта СЕТ и наслаждайтесь играми финала Кубка Украины по пляжному волейболу!