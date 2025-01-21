'Умри наконец': в России истерика и ненависть к Свитолиной после ее слов о теннисистках из РФ и победе 'еврейки над татаркой'

Выход украинской теннисистки Элины Свитолиной в четвертьфинал первого в сезоне турнира Большого шлема не остался незамеченным в России, ведь на стадии 1/8-й Australian Open-2025 наша соотечественница выбила безфлажную Веронику Кудерметову (6:4, 6:1), заявила, что почти умрет на корте, если проиграет кому-то из РФ. Хотя единицы за поребриком, как оказалось, и симпатизируют одесситке, у большинства началась истерика. Они даже пытались отказаться от своей спортсменки, а Элине вспомнили ее еврейские корни, а потом назвали нацисткой и фашисткой и пожелали ей умереть.

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OBOZ.UA собрал комментарии со спортивного ресурса РФ, где оказалось и немало комментариев украинцев, которые не могли не "макнуть" представителей страны-агрессора в их поражение.

"Элина – красавица! Выиграла очень важный матч. И, конечно, без рукопожатий обошлось с представительницей страны без флага. Кстати, почему вообще их пускают на теннисные турниры в отличие от запрета на участие почти во всех других спортивных соревнованиях?", – высказалась украинская болельщица.

"Свитолина профессионально сыграла в плане тенниса, без лишних эмоций на классе. Вероника же слишком зажата была, боялась за результат слишком и перегорела. Подача совсем не летела первая", – отметил россиян, который, судя по аватарке, болеет за "Спартак" .

"Интересно конечно... Если ты испытываешь проблемы на счету еще 4:1 и вызываешь врача, зачем играть дальше, превращать 4:1 в 4:5? Ну сядь и подожди этого врача... Куда и как ты потом в игру вернешься , проиграв сет из 4:1. Были бы еще нервы всегда в порядке, но наоборот все отдала своим решением. укров, которые в состоянии только сидеть на российском сайте и что-то комментировать на русском языке", – не могли угомониться в РФ.

Конечно, не обошлось без этнической вражды и обвинений в адрес украинцев.

"В том-то и дело, что обыграть россиян (москалей) для украинцев, еще со времен СССР всегда было принципиально, а для россиян украинец мало чем отличался от белоруса или молдаванина. К тому же, украинцы считали себя умнее и цивилизованнее россиян. Но видимо сильно украинцев задело, что Россия в СССР имела верховенство среди всех республик. собственно, и корень проблем, которые сейчас имеем", - решил сделать свой исторический экскурс некий kremnezem1.

"Настоящие" россияне даже пытались отмежеваться от неудачи Кудерметовой, де поражение Татарстана и там будет траур. А украинцы вспомнили ее еврейские корни.

"Татарстан в трауре во главе с Анваричем", "Я так понял, что еврейка обыграла татарку. И славяне теперь в комментах из-за этого на ножах", – видимо, решил блеснуть остроумием российский болельщик.

Но по-настоящему фанатов страны-агрессорки возмутили слова Светолиной о матчах с их теннисистками, мол, если она не выиграет у россиянки, то почти умрет на корте. Потому и ни разу не проиграла представительницам РФ после начала полномасштабного вторжения.

"Типичная украинка. Родилась в Одессе в российской семье. Вышла замуж за французского негра и дочь назвала Скай. Все по завещанию", - не могли унять прокремлевские патриоты.

Люди, поддерживающие убийства сот тысяч украинцев и беспощадное разрушение целых городов, позволили себе назвать Элину фашисткой, нацисткой и даже желали смерти: "Ну так умри, наконец, заранее: все равно когда-нибудь проиграешь...", "Когда же ты сдохнешь- то??? А то умираю-умираю есть не могу!"

Конечно, теперь в четвертьфинале россияне будут преданными болельщиками соперницы Элины Мэдисон Киз, хотя она из ненавистных США.

"Рано радуетесь, эта елка следующего или через круг по-любому вылетит. Так что не за горами праздник. Ха-ха", - предсказывали за поребриком.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Свитолина выиграла у россиянок все матчи с начала войны. Смотрите список жертв украинской теннисистки.

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