Много ли шансов на олимпийскую медаль, если:

- ты занимаешься этим спортом всего 18 месяцев?

- ты всего лишь 299 номер в мировом рейтинге?

- опытные букмекеры оценивают твои шансы как 1:6000 ?

- и у тебя это третьи официальные соревнования в дисциплине?

Тем не менее американка Молли Зайдель (Molli Saidel), которая бежала в Токио всего лишь третий марафон в своей жизни, смогла сотворить одну из самых больших сенсаций в истории Олимпиад и уехать домой с бронзовой медалью!

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Ее история действительно поражает. До того, как замахнуться на марафон, Молли участвовала разве что в соревнованиях на средние дистанции Национальной ассоциации студенческого спорта. Но в 2016 году получила стрессовый перелом крестца – или, как сказали бы большинство людей, перелом спины. Также долгое время она боролась с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР), которое привело к расстройству пищевого поведения. Лечение заняло несколько лет и со спортом пришлось распрощаться.

Но в 2019 году Молли возобновила тренировки, успешно пробежала полумарафон Rock ’n’ Roll San Antonio и смогла квалифицироваться на Олимпийский отбор в США, который состоялся в феврале 2020 г. в Атланте (Джорджия), где она смогла прийти второй! Затем до Олимпиады успела пробежать только Лондонский марафон 2020 и была там шестой. Зато потом была олимпийская медаль в жарком Токио, где, кроме оказавшегося сильнейшим кенийского дуэта, выступали самые титулованные и маститые марафонки мира! Но Молли пробежала марафон за 2:27:46 и её проигрыш кенийской победительнице Перес Джепчирчир составил всего 20 секунд!

При этом жизнь Зайдель до забега была довольно обычной. Да и после Олимпиады она вернулась домой и по-прежнему работает на двух работах, в том числе в местной кофейне. Постоянные посетители которой еще недавно не воспринимали Молли всерьёз и говорили ей: "Ты – ботаник, который много бегает"! Интересно, как они встретили её после Токио?

"Обычно я встаю, провожу свою основную тренировку, возвращаюсь, работаю пару часов в кофейне или няней, затем могу побегать еще", – рассказала недавно олимпийская медалистка в интервью для New YorkTimes…

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