'Типичное быдло'. Шестикратный чемпион России отметился хамской выходкой на пресс-конференции. Видео

В прошлом шестикратный чемпион России по футболу, работающий ныне главным тренером ФК "Факел" (Воронеж) Вадим Евсеев нахамил журналисту Борису Ходоровскому. Инцидент случился на пресс-конференции после 30-го тура российской Премьер-лиги против "Зенита".

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47-летний Евсеев двумя турам ранее отказался отвечать на вопрос журналиста, представившегося сотрудником немецкого издания Kicker, заявил: "Я с иноагентами не разговариваю". После матча с "Зенитом" Ходоровский, предваряя свой вопрос Евсееву в шутку сказал: "Второго гражданства, счетов за границей – не имею. Скажите, пожалуйста, Вадим Валентинович...".

В ответ тренер перебил 64-летнего Ходоровского заявив: "Умничать не надо, молодой человек". Журналист сказал: "Я на всякий случай".

Евсеев добавил: "Не надо умничать. А то нам еще в Красноярск ехать, не успею ответить". После этого Ходоровский не стал задавать вопрос.

Такой поступок титулованного экс-футболиста и тренера вызвал резонанс у футбольных болельщиков.

"Типичное быдло", "Какой обидчивый патриот нонче пошел", "Такой угрюмый упырь", - стебутся юзеры.

Также фанаты не смогли пройти мимо пассажа "молодой человек" по отношению к журналисту, который старше на 20 лет.

"В его ответе всё прекрасно: "Умничать не надо" - абсолютная шариковщина. "Молодой человек" - это журналисту, который на 20 лет старше его", - пишут пользователи.

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